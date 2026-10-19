Tera Yatırım Teknoloji Holding'e TMSF kayyum olarak atandı: Yönetim kurulu yeniden oluşturuldu
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Ekim 2026 tarihli kararıyla Tera Yatırım Teknoloji Holding’e kayyum olarak atandı. Kararın ardından şirketin yönetim kurulu yeniden oluşturulurken, yönetim kurulu başkanlığına Enis Güçlü Şirin getirildi. Şirket, gerekli çalışmalara titizlikle ve ivedilikle başlandığını duyurdu.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Tera Yatırım Teknoloji Holding'e kayyum olarak atandı.
Tera Yatırım Teknoloji Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Ekim 2026 tarihli ve 2026/10332 D. iş sayılı kararıyla TMSF'nin şirkete kayyum olarak atandığı belirtildi.
"Çalışmalara büyük bir titizlikle ve ivedilikle başlanmıştır"
"Karar uyarınca Fon Kurulu tarafından şirketimizin yönetim kurulu oluşturularak Yönetim Kurulu Başkanlığına Enis Güçlü Şirin, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Cüneyt Ardağ, Yönetim Kurulu üyeliklerine Melek İnceköse İmert, Ercan Doğan, Arif Kural, Mert Can Aktı, Batuhan Başoğlu, Aybike Kaynar Bardakcı ve Mine Terzi atanmıştır. Şirketimizin yönetimi ve temsili Fon Kurulunca atanan yönetim kurulu tarafından yerine getirilmekte olup gerekli çalışmalara büyük bir titizlikle ve ivedilikle başlanmıştır."