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Fondaki 15 kişi parayı iade etti

Fondaki 15 kişi parayı iade etti

Burak Doğan
04:00, 18/10/2026, PazarG: Güncelleme: 04:15, 18/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Fondaki 15 kişi parayı iade etti
Arşiv.

Fon ve hisse senetlerinde manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 87 şüpheliden 17’si elde ettikleri kazançları iade etmek için başvurdu. 15 kişinin parası TMSF’nin açtığı hesaba geçerken 2’sinin işlemleri sürüyor. Para iade edenler arasında eski Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak da var.

Fon soruşturması derinleşerek devam ediyor. Soruşturmayı yöneten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan aldığı verileri inceleyip sermaye piyasalarında manipülasyon yapanların izini sürerken, adli işlem gören şüpheliler çözülmeye başladı.

2 KİŞİNİN İŞLEMİ SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan 87 şüpheliden 17’si fon ve hisse senedi işlemleri kapsamında elde ettikleri soruşturmaya konu edilen kazançları iade etmek amacıyla başvuruda bulundu. Başvuruların değerlendirilmesi üzerine şu ana kadar 15 tutuklunun iade işlemlerinin gerçekleştirildiği, diğer 2 kişinin işlemlerine ilişkin sürecin ise devam ettiği öğrenildi. Paraların Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından açılan hesaplana aktarıldığı öğrenildi.

ÇAKMAK PARAYI İADE ETTİ

Soruşturmada para iadesi yapanlar arasında tutuksuz şüphelilerin de bulunduğu öğrenildi. Daha önce eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya, yatırımlarından elde ettikleri anapara dışındaki kazançları TMSF bünyesinde oluşturulan isteğe bağlı iade hesabına göndermişti. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde savcılıkta ifade verdikten sonra tutuklanmayarak serbest bırakılan eski Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak da para iadesi gerçekleştirdi. Çakmak'ın, soruşturmaya konu olan yatırımlarıyla bağlantılı tutarı TMSF'nin isteğe bağlı iade hesabına aktardığı öğrenildi.

AKLANMIŞ SAYILMIYORLAR

İade işlemlerinde, şüphelilerin sermaye piyasası işlemlerinden elde ettikleri gelirler, yatırımlarının anapara tutarları ve haklarında yapılan mali incelemelerde belirlenen kazanç miktarlarının dikkate alındığı belirtildi. Başvuruların, şüphelilerin üzerlerine atılı suçlamaları kabul ettikleri veya etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma haklarının kesinleştiği anlamına gelmediği, hukuki değerlendirmenin soruşturma kapsamında yapılacağı ifade edildi.

SPK'dan yeni suç duyurusu

  • Sermaye Piyasası Kurulu da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasında adı geçen iki hisse senedi ile ilgili 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Borsada işlem gören Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili inceleme sonucunda 22 kişi hakkında, Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO) pay piyasasındaki işlemler nedeniyle ise 15 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Kararlar, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında alındı. Vişne Madencilik pay piyasasındaki işlemlerle bağlantılı olarak Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Portföy Yönetimi AŞ ile tabloda belirtilen aralarında Emre Tezmen, Kerem Alkin, gibi kişiler hakkında, VSNMD payında kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirdikleri işlemlerle sınırlı olmak üzere 2 yıl işlem yasağı uygulanmasına karar verildi. Işıklar Enerji pay piyasasındaki işlemler nedeniyle de Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ ve ilgili kişiler hakkında, IEYHO payında kendi nam ve hesaplarına gerçekleştirdikleri işlemlerle sınırlı olmak üzere 2 yıl işlem yasağı uygulanması kararlaştırıldı. Daha önce 6 ay geçici işlem yasağı uygulanan 3 kişinin bu sürelerinin yeni yasak süresinden düşülmesi hükme bağlandı.

Faiz ve borsada mali kaynağımız yok

  • Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), bazı medya organlarınca gündeme getirilen vakfın yardım paralarının yatırım fonlarında zarar ettiği iddiasını yalanladı. Vakıftan yapılan açıklamada, TDV’nin tabi olduğu yasal mevzuat gereği kısa sürede kullanılmayacak olan varlıklarını etkin bir şekilde kullanmak zorunda olduğu ve bunun faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi. “Son dönemde piyasalarda adı geçen portföy yönetim şirketlerinde ve tasfiye kararı alınan ilgili fonlarda vakfımızın herhangi bir mali kaynağı bulunmamaktadır” denilen açıklamada “Ayrıca basında yer alan vakfımızın mali kaynaklarının değer kaybına uğradığı, faizli ürünlerde kaynağını değerlendirdiği, borsa üzerinde yatırımlarının olduğu yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerine yer verildi. Açıklamada söz konusu iddialarda bulunanlar hakkında hukuki hakkın saklı olduğu belirtildi.

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Başlıklar :fonhissemanipülasyonekonomidolandırıcılık
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