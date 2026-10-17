MYK’nın gündemi saha raporu olacak

Rapor, gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenmesi planlanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında masaya yatırılacak. Toplantıda yasal düzenleme çalışmalarının da ele alınması bekleniyor.

EKONOMİ ÖNE ÇIKIYOR

Erdoğan’a sunulacak raporda, vatandaşların Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin görüşleri önemli yer tutacak. Ekonomik sorunların da geniş şekilde değerlendirileceği çalışmada, emeklilerin maaşlara yönelik beklentileri, hayat pahalılığının vatandaş üzerindeki etkileri ve çiftçilerin artan üretim maliyetleri öne çıkacak. Süresiz nafaka uygulamasına ilişkin talepler de MYK’nın gündem başlıkları arasında bulunacak. Toplantının bir diğer gündem maddesini ise yatırım fonlarına ilişkin yasal düzenleme oluşturacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütülen çalışmalar sonucu hazırlanan düzenlemenin son hâlinin MYK üyeleri tarafından değerlendirilmesi bekleniyor.

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