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Cevdet Yılmaz açıkladı: Yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu

Cevdet Yılmaz açıkladı: Yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu

10:31, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 11:03, 16/10/2026, Cuma
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Cevdet Yılmaz açıkladı: Yıl sonu enflasyon beklentisi belli oldu
Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 bütçesinin ayrıntılarını açıkladı. Kentsel dönüşüm ödeneklerinin yüzde 176 artırılarak 276 milyar liraya çıkarılacağını belirten Yılmaz, enflasyon, kira artışları ve sosyal konut konusunda da önemli mesajlar verdi. Yılmaz "Enflasyonun yıl sonunda 28,4 olmasını bekliyoruz.Temel önceliğimiz fiyat istikrarıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Cevdet Yılmaz
, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'nde yaptığı konuşmada, gelecek yılın bütçe önceliklerini ve ekonomiye ilişkin hedeflerini paylaştı. Enflasyonla mücadele, ekonomik büyüme, istihdam, ihracat ve kentsel dönüşüm başlıklarının öne çıktığı bütçenin, makroekonomik istikrarı koruyacak ve yatırımları destekleyecek şekilde hazırlandığını belirten Yılmaz, bütçe teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulmaya hazır olduğunu bildirdi.

Kentsel dönüşüme 276 milyar TL ayrılacak

2027 yılı bütçesinde kentsel dönüşüm için ayrılan kaynağın önemli ölçüde artırılacağını açıklayan Yılmaz, ödeneğin yüzde 176 artırılarak 276 milyar TL'ye çıkarılacağını söyledi.

Dar gelirli vatandaşlar, engelliler ve yeni evlenecek gençlere yönelik sosyal konut çalışmalarının hızlandırılacağını belirten Yılmaz, barınma maliyetlerini azaltmaya yönelik politikaların sürdürüleceğini ifade etti.

Kira artışlarını sınırlandırmak amacıyla sosyal konut ve kiralık sosyal konut imkânlarının yaygınlaştırılmasının da öncelikler arasında bulunduğunu kaydeden Yılmaz, bu alandaki çalışmalara gelecek dönemde de ağırlık verileceğini bildirdi.

2027 yılı büyüme hedefi yüzde 4,2

Türkiye ekonomisinin küresel finansal koşullardaki sıkılaşma, dış talepteki zayıflama ve maliyet baskılarına rağmen büyümesini sürdürdüğünü belirten Yılmaz, 2027 yılında ekonomik büyümenin hızlanmasını beklediklerini söyledi.

Yılmaz, küresel ekonomik görünümde öngörülen iyileşme ve dış talepteki toparlanmanın katkısıyla Türkiye ekonomisinin 2027 yılında yüzde 4,2 büyümesinin hedeflendiğini açıkladı.

Verimlilik odaklı politikalarla büyümenin kademeli olarak hızlandırılmasının amaçlandığını belirten Yılmaz, 2029 yılında büyüme oranının yüzde 5'e ulaşmasının öngörüldüğünü ifade etti.

İstihdamın 657 bin kişi artması bekleniyor

2027 yılında ekonomik büyümeye paralel olarak istihdamda da artış beklendiğini belirten Yılmaz, gelecek yıl istihdamın 657 bin kişi artmasının öngörüldüğünü bildirdi.

İş gücü piyasasına ilişkin hedefleri de paylaşan Yılmaz, iş gücüne katılım oranının yüzde 53,4'e yükselmesini, işsizlik oranının ise yüzde 8'e gerilemesini beklediklerini söyledi.

Enflasyon hedefi 2027 sonunda yüzde 21

Enflasyonla mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, fiyat istikrarının sağlanması amacıyla maliye politikalarının dezenflasyon sürecini destekleyecek şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Yılmaz, tüketici enflasyonunun 2026 yılı sonunda yüzde 28,4'e gerilemesini beklediklerini, 2027 yılı sonu enflasyon hedefinin ise yüzde 21 olduğunu açıkladı.

Eylül ayında yıllık enflasyonun yüzde 30'un altına indiğini hatırlatan Yılmaz, sosyal konut ve gıda başta olmak üzere arz yönlü politikalarla enflasyondaki düşüşün sürdürülmesinin amaçlandığını ifade etti.

Orta vadede kalıcı tek haneli enflasyona ulaşmayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, bütçe açığının kademeli olarak azaltılacağını ve kamu borçluluğundaki güçlü görünümün korunacağını kaydetti.

İhracat hedefi 410 milyar dolar

Dış ticaret ve cari dengeye ilişkin beklentilerini de açıklayan Yılmaz, 2026 yılında toplam mal ve hizmet ihracatının 410 milyar dolar seviyesine ulaşmasının beklendiğini bildirdi.

Savaş kaynaklı geçici etkiler nedeniyle cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,6 düzeyinde bulunduğunu belirten Yılmaz, bu seviyeyi yönetilebilir olarak değerlendirdi.

Yılmaz, 2027 yılında cari açığın yeniden milli gelirin yüzde 2'sinin altına gerilemesini beklediklerini söyledi.

Yatırım, üretim ve ihracata destek sürecek

2027 yılı bütçesinin yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı destekleyen bir anlayışla hazırlandığını belirten Yılmaz, yeşil ve dijital dönüşüm politikalarına da öncelik verileceğini ifade etti.

Bu politikalarla verimliliğin ve rekabet gücünün artırılmasının hedeflendiğini kaydeden Yılmaz, ekonomik büyümeden elde edilen kazanımların toplumun daha geniş kesimlerine yayılmasının amaçlandığını söyledi.

Bütçeyi ekonomik dayanıklılığı, toplumsal refahı ve üretim kapasitesini güçlendiren bir dönüşüm bütçesi olarak nitelendiren Yılmaz, küresel ve bölgesel risklere karşı ekonominin direncinin artırılacağını belirtti.

2027 bütçesi TBMM'ye sunulmaya hazır

2027 yılı bütçe hazırlıklarının 6 Eylül 2026'da yayımlanan Orta Vadeli Program doğrultusunda yürütüldüğünü hatırlatan Yılmaz, çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda ilgili bakanlıklar ve kamu kuruluşlarının katılımıyla tamamlandığını bildirdi.

Yılmaz, 2027 yılı bütçesinin AK Parti hükümetlerinin 25'inci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 9'uncu ve Türkiye Yüzyılı'nın 4'üncü bütçesi olacağını ifade etti.

Hazırlanan bütçe teklifinin TBMM'ye sunulmaya hazır hale geldiğini belirten Yılmaz, bütçenin ekonomik istikrarı, yatırımları ve toplumsal refahı desteklemeyi amaçladığını kaydetti.

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Başlıklar :cevdet yılmaz2027 bütçesimerkezi yönetim bütçesicumhurbaşkanlığı külliyesi
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