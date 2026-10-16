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Tesla uçabilen yeni aracı Roadster'ı tanıttı: 0'dan 100'e 0.81 saniyede çıkan roket teknolojisi yola çıkıyor

Tesla uçabilen yeni aracı Roadster'ı tanıttı: 0'dan 100'e 0.81 saniyede çıkan roket teknolojisi yola çıkıyor

09:47, 16/10/2026, CumaG: Güncelleme: 10:13, 16/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Tesla uçabilen yeni aracı Roadster'ı tanıttı: 0'dan 100'e 0.81 saniyede çıkan roket teknolojisi yola çıkıyor

Teknoloji dünyasını her projesiyle şaşırtmayı başaran Elon Musk, yeni Tesla Roadster modelinin tanıtım etkinliğinde beklentilerin çok ötesine geçti. Yaklaşık 25 dakikalık nefes kesen gösteride yan yana dizilmiş araçların üzerinden zıplayıp havada taklalar atan otomobil, gövdesindeki yüksek basınçlı hava tankları ve 10 adet nozuluyla 0'dan 100 kilometre hıza sadece 0.81 saniyede ulaşıyor. Saatte 370 kilometrenin üzerine çıkabilen ve tek şarjla 1000 kilometre menzil vadeden otomobil şimdiden tüm dünyanın konuştuğu bir teknoloji harikası...

Teknoloji dünyasının ezber bozan ismi Elon Musk, Tesla Roadster modelini nihayet tanıttı. Sadece karada gitmekle kalmayıp havada asılı kalabilen, hatta taklalar atabilen bu fütüristik araç, beklentilerin çok ötesinde bir performansla izleyicilerin karşısına çıktı. SpaceX mühendisliğinin otomotiv dünyasıyla buluştuğu bu sıra dışı konsept, nefes kesici hızı ve roket teknolojisiyle şimdiden otomobil tarihine geçmeye aday.

Teknoloji dünyasının ezber bozan ismi Elon Musk, Tesla Roadster modelini nihayet tanıttı. Sadece karada gitmekle kalmayıp havada asılı kalabilen, hatta taklalar atabilen bu fütüristik araç, beklentilerin çok ötesinde bir performansla izleyicilerin karşısına çıktı. SpaceX mühendisliğinin otomotiv dünyasıyla buluştuğu bu sıra dışı konsept, nefes kesici hızı ve roket teknolojisiyle şimdiden otomobil tarihine geçmeye aday.

SpaceX ve Tesla'dan ortak mühendislik harikası

Yaklaşık 25 dakika süren heyecan verici lansmanda en çok dikkat çeken detay, aracın roket teknolojisi kullanarak havada manevra yapabilmesiydi. Pervaneli bir hava aracı veya helikopter gibi sürekli uçmak yerine kısa süreli havalanma mantığıyla çalışan sistemin temelinde soğuk gaz iticileri yatıyor.


SpaceX ve Tesla'dan ortak mühendislik harikasıYaklaşık 25 dakika süren heyecan verici lansmanda en çok dikkat çeken detay, aracın roket teknolojisi kullanarak havada manevra yapabilmesiydi. Pervaneli bir hava aracı veya helikopter gibi sürekli uçmak yerine kısa süreli havalanma mantığıyla çalışan sistemin temelinde soğuk gaz iticileri yatıyor.

• Ultra Yüksek Basınç: Otomobilin içindeki boşlukları kaplayan karbon fiber sargılı özel basınç tanklarında yaklaşık 600 litre sıkıştırılmış hava depolanıyor.


• Roket Hızı: Araçta bulunan 10 adet nozul ve arka iticiler sayesinde, Roadster 0'dan 100 kilometre hıza sadece 0.81 saniyede (bir saniyenin altında) ulaşıyor.


• Azami Hız ve Menzil: Saatte 370 kilometrenin üzerinde azami hıza çıkabilen dört kişilik aracın, tek şarjla 1000 kilometre yol alabileceği belirtiliyor.



• Ultra Yüksek Basınç: Otomobilin içindeki boşlukları kaplayan karbon fiber sargılı özel basınç tanklarında yaklaşık 600 litre sıkıştırılmış hava depolanıyor.• Roket Hızı: Araçta bulunan 10 adet nozul ve arka iticiler sayesinde, Roadster 0'dan 100 kilometre hıza sadece 0.81 saniyede (bir saniyenin altında) ulaşıyor.• Azami Hız ve Menzil: Saatte 370 kilometrenin üzerinde azami hıza çıkabilen dört kişilik aracın, tek şarjla 1000 kilometre yol alabileceği belirtiliyor.

Teksas'ta nefes kesen uçuş gösterisi

Teksas'ın McGregor kentindeki SpaceX test sahasında yapılan gösteriler izleyenleri adeta büyüledi. Bir rampada vakum sistemi kullanılarak ters yönde ilerletilen otomobil, hava jetleri ve roket iticileri yardımıyla havada süzülerek güvenli bir iniş gerçekleştirdi. Gösterinin en can alıcı noktası ise Roadster'ın yan yana dizilmiş araçların önünde havalanıp takla atarak engeli aşması oldu.

Teksas'ta nefes kesen uçuş gösterisiTeksas'ın McGregor kentindeki SpaceX test sahasında yapılan gösteriler izleyenleri adeta büyüledi. Bir rampada vakum sistemi kullanılarak ters yönde ilerletilen otomobil, hava jetleri ve roket iticileri yardımıyla havada süzülerek güvenli bir iniş gerçekleştirdi. Gösterinin en can alıcı noktası ise Roadster'ın yan yana dizilmiş araçların önünde havalanıp takla atarak engeli aşması oldu.

2028'de üç farklı versiyonla geliyor

İlk teslimatları yılan hikayesine dönen fütüristik aracın yeni piyasaya çıkış tarihi 2028 olarak hedeflenirken, seri üç farklı seçenekle tüketiciye sunulacak:

• Standart Roadster

• Thrust (Arkadan itişli)

• Rocket (Hava jetlerine sahip)


2028'de üç farklı versiyonla geliyorİlk teslimatları yılan hikayesine dönen fütüristik aracın yeni piyasaya çıkış tarihi 2028 olarak hedeflenirken, seri üç farklı seçenekle tüketiciye sunulacak:• Standart Roadster• Thrust (Arkadan itişli)• Rocket (Hava jetlerine sahip)

Ön siparişler açıldı

Tesla, 2017'deki ilk duyurusunda modelin başlangıç fiyatını 200 bin dolar olarak belirlemişti. Etkinlikte net bir hedef satış fiyatı açıklanmamasına rağmen şirketin resmi web sitesinde ön kayıt işlemleri resmen başladı:


• Performance Versiyonu: 50 bin dolar depozito bedeli.


• Thrust Versiyonu (Hızlanma iticili): 250 bin dolar depozito bedeli.



Ön siparişler açıldıTesla, 2017'deki ilk duyurusunda modelin başlangıç fiyatını 200 bin dolar olarak belirlemişti. Etkinlikte net bir hedef satış fiyatı açıklanmamasına rağmen şirketin resmi web sitesinde ön kayıt işlemleri resmen başladı:• Performance Versiyonu: 50 bin dolar depozito bedeli.• Thrust Versiyonu (Hızlanma iticili): 250 bin dolar depozito bedeli.

Yasal engeller

Böylesine fütüristik ve havada takla atabilen bir aracın trafiğe çıkması, mevcut karayolları kanunlarına göre oldukça zor. Birçok uzman, yasal izinlerin çok kapsamlı düzenlemeler gerektirdiğini ve pek mümkün olmadığını belirtse de Elon Musk projeyi yollara çıkarma konusunda son derece kararlı.

Yasal engellerBöylesine fütüristik ve havada takla atabilen bir aracın trafiğe çıkması, mevcut karayolları kanunlarına göre oldukça zor. Birçok uzman, yasal izinlerin çok kapsamlı düzenlemeler gerektirdiğini ve pek mümkün olmadığını belirtse de Elon Musk projeyi yollara çıkarma konusunda son derece kararlı.
Başlıklar :tesla roadsterelon muskteslauçan arabaroket teknolojisielektrikli otomobil0-100 hızlanma
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