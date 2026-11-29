Mahkeme üretim hatasını tespit etti
Ankara 9. Tüketici Mahkemesinde görülen davada hazırlanan bilirkişi raporları, araç sahibinin iddialarını doğruladı. Otomobilin tavanındaki boya bozulmasının üretim aşamasında yapılan hatalı uygulamadan kaynaklandığı ve zaman içerisinde ortaya çıktığı belirlendi.
Yargıtay da araç sahibini haklı buldu
Kararı temyize taşıyan şirket, otomobildeki sorunun basit bir onarımla giderilebileceğini ve aracın değiştirilmesini gerektirecek ağırlıkta bir kusur bulunmadığını savundu.
Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Yüksek Mahkeme, boya kusurunun üretim kaynaklı gizli ayıp olduğunu ve onarım yapılması halinde otomobilde değer kaybı oluşacağını değerlendirdi.
Kararda, tüketicinin aracın yenisiyle değiştirilmesini istemesinin hakkaniyete ve tarafların menfaat dengesine uygun olduğu vurgulandı. Böylece sıfır kilometre otomobilde yıllar sonra ortaya çıkan üretim kaynaklı boya hatası nedeniyle aracın yenisiyle değiştirilmesi kararı kesinleşti.
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