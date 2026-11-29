Yeni asgari ücret 37 bin 536 TL'ye mi yükselecek?





2026 yılında net 28 bin 75 TL olarak uygulanan asgari ücrete yüzde 33,7 zam yapılması halinde yeni maaşın 37 bin 536,94 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor.





Bu senaryoda brüt asgari ücretin 44 bin 161,11 TL, işverene aylık maliyetin ise 54 bin 649,38 TL olması öngörülüyor. Yüzde 33,7'lik artışın gerçekleşmesi halinde çalışanların eline geçen net ücret yaklaşık 9 bin 461 TL artacak. Böylece asgari ücret 37 bin TL sınırını aşmış olacak.



