Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücret zammı için yeni hesaplamalar gündeme geldi. Aralık ayında başlaması beklenen asgari ücret görüşmeleri öncesinde, 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde yer alan vergi istisnası desteği dikkat çekti. Bütçede bu kalem için öngörülen artışın mevcut asgari ücrete uygulanması halinde net maaşın 37 bin TL'yi aşabileceği hesaplandı. İşte 2027 asgari ücret zammı için kulislerde dolaşan 5 farklı senaryo...
2027 yılı bütçe teklifinde, asgari ücret vergi istisnası kapsamında çalışanların gelirlerine sağlanacak katkı için 1 trilyon 460 milyar TL kaynak öngörüldü. 2026 yılı bütçe teklifinde aynı kalem için yaklaşık 1 trilyon 92 milyar TL ayrılmıştı. Asgari ücret vergi istisnası için ayrılması öngörülen kaynağın yüzde 33,7 artırılması, bu oranın mevcut net ücrete uygulanması durumunda maaşın 37 bin TL'yi aşabileceği yönünde hesaplamaları gündeme getirdi.
2027 asgari ücret için bütçedeki yüzde 33,7'lik artış dikkat çekti
İki yılın bütçe teklifleri karşılaştırıldığında, vergi istisnası desteği için öngörülen kaynakta yüzde 33,7'lik artış ortaya çıktı. Asgari ücretle bağlantılı bu kalemdeki yükseliş, yeni yılda çalışanların eline geçecek maaşa ilişkin hesaplamaları da gündeme taşıdı.
Ancak bütçede öngörülen artış, asgari ücretin yüzde 33,7 zamlanacağı anlamına gelmiyor. Söz konusu oran, yeni ücret için kesinleşmiş bir karar değil; olası zam senaryolarından birine dayanak oluşturuyor.
Yeni asgari ücret 37 bin 536 TL'ye mi yükselecek?
2026 yılında net 28 bin 75 TL olarak uygulanan asgari ücrete yüzde 33,7 zam yapılması halinde yeni maaşın 37 bin 536,94 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor.
Bu senaryoda brüt asgari ücretin 44 bin 161,11 TL, işverene aylık maliyetin ise 54 bin 649,38 TL olması öngörülüyor. Yüzde 33,7'lik artışın gerçekleşmesi halinde çalışanların eline geçen net ücret yaklaşık 9 bin 461 TL artacak. Böylece asgari ücret 37 bin TL sınırını aşmış olacak.
ÖNEMLİ NOT: Buradaki 37 bin 536 TL'lik tutar, açıklanmış yeni asgari ücret değil; bütçedeki vergi istisnası kaynağının artış oranının mevcut net maaşa uygulanmasıyla elde edilen hesaplama.
Asgari ücret için 5 farklı senaryo?
2027 yılı asgari ücretine ilişkin farklı zam oranları üzerinden yapılan hesaplamalar da yeni maaşın hangi seviyelere ulaşabileceğini gösteriyor.
Yüzde 25 zam: Net 35 bin 94 TL
Yüzde 28,4 zam: Net 36 bin 48,94 TL
Yüzde 30 zam: Net 36 bin 498 TL
Yüzde 33,7 zam: Net 37 bin 536,94 TL
Yüzde 35 zam: Net 37 bin 901 TL
Yeni Orta Vadeli Program'da 2026 yılı sonu için öngörülen yüzde 28,4'lük enflasyon tahmininin asgari ücret artışına aynı oranda yansıtılması halinde net maaşın 36 bin 48,94 TL olması hesaplanıyor.
Bu senaryoyla yüzde 33,7'lik artış hesabı arasında yaklaşık 1.488 TL fark bulunuyor. Yüzde 35 zam yapılması durumunda ise net asgari ücretin 37 bin 901 TL'ye yükselmesi söz konusu olacak.
2027 asgari ücret ne zaman belli olacak?
2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için gözler aralık ayında yapılacak görüşmelere çevrildi. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin yer aldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmaları sonucunda yeni ücret açıklanacak.
Bütçede vergi istisnası desteği için öngörülen yüzde 33,7'lik artış, görüşmeler öncesinde dikkat çeken göstergelerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak 2027 asgari ücretinin 37 bin 536 TL olup olmayacağı, yapılacak görüşmeler ve belirlenecek zam oranıyla netleşecek.
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