Şükran Günü dolayısıyla Florida eyaletindeki Mar-a-Lago konutunda bulunan Trump'ın ABD Hava Kuvvetlerinden Pilot Yarbay Brant Smith ile telefonda görüştüğü, Fox News televizyonunun haberinde yer aldı.
Smith'in yanıtı F-16 oldu
F-22 ve F-35 uçaklarının da "hakkını teslim etmesi" gerektiğini belirten Smith, F-16 Viper uçağının (Fighting Falcon) "her işi yapabildiğini" kaydetti.
Askerlerle telefon görüşmeleri
Şükran Günü dolayısıyla ABD ordusunun farklı kollarında görevli askerlerle telefon görüşmesi yapmıştı Trump.
Smith'in 9 ayı aşkın süredir Suudi Arabistan'da görevde olduğu, görev yaptığı filonun ise bu yıl 2 binden fazla sorti uçuşu gerçekleştirdiği ABD basınındaki haberlerde aktarıldı.
Şükran Günü, ABD'de her yıl kasımın 4'üncü perşembesi kutlanıyor.
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