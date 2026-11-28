Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Dünyanın en iyi savaş uçağının hangisi olduğu sorusunu ABD Başkanı Donald Trump , ABD Hava Kuvvetlerinde görevli bir F-16 pilotuna yöneltti.

Şükran Günü dolayısıyla Florida eyaletindeki Mar-a-Lago konutunda bulunan Trump'ın ABD Hava Kuvvetlerinden Pilot Yarbay Brant Smith ile telefonda görüştüğü, Fox News televizyonunun haberinde yer aldı.

Smith'in yanıtı F-16 oldu

Görüşmede Trump, Smith'e şimdiye kadar kullandığı F-16'nın F-22 ve F-35 savaş uçaklarıyla kıyaslandığında nasıl bir performans sergilediğini sordu.

Dünyanın en iyi savaş uçağının F-16 olduğunu söyleyen Smith, " Her türlü F-16. Başka bir uçağa geçmem için bana para verseniz bile kabul etmem. " ifadelerini kullandı.

F-22 ve F-35 uçaklarının da "hakkını teslim etmesi" gerektiğini belirten Smith, F-16 Viper uçağının (Fighting Falcon) "her işi yapabildiğini" kaydetti.

Askerlerle telefon görüşmeleri

Şükran Günü dolayısıyla ABD ordusunun farklı kollarında görevli askerlerle telefon görüşmesi yapmıştı Trump.

Smith'in 9 ayı aşkın süredir Suudi Arabistan'da görevde olduğu, görev yaptığı filonun ise bu yıl 2 binden fazla sorti uçuşu gerçekleştirdiği ABD basınındaki haberlerde aktarıldı.

Reklam Reklam

Şükran Günü, ABD'de her yıl kasımın 4'üncü perşembesi kutlanıyor.

Dünya

Bir dönemin korku merkeziydi: Suriye'deki Sednaya Hapishanesi'nde yıkım ve işkence izleri kaldı

Dünya

Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 21 saldırı düzenledi

Dünya

Gazze’de son 48 saatte 18 can kaybı 38 yaralı