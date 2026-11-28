ABD'de Bigfoot gizemi yeniden gündemde: Ormanlardaki dev ayak izleri devlet arşivinden çıktı!

ABD Orman Hizmetleri'nin arşivine eklenen yıllar öncesine ait belgeler, ülkenin en büyük gizemlerinden Bigfoot efsanesini yeniden gündeme taşıdı. Montana ve Oregon'daki ormanlarda görüldüğü iddia edilen devasa ayak izleri, kayıp bir geyik leşi ve tanıkların anlattığı esrarengiz sesler dosyalarda yer aldı. Belgelerde fotoğraflar ve alçı ayak izi kalıpları da bulunurken, resmi incelemeler gizemli yaratığın varlığına dair önemli bilgileri ortaya koydu.