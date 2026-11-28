ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Edgewater bölgesinde şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarlar etkili oldu. Yağışın ve rüzgarın yol açtığı su baskınları bölgeyi etkisi altına aldı.Otoparklar sular altında kaldıŞiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarların yol açtığı su baskınları nedeniyle Edgewater bölgesindeki otoparklar sular altında kaldı.Kıyı kesimlerini etkisi altına alan şiddetli fırtınanın ardından bazı araçların kısmen suya gömüldüğü görüldü.Günlük yaşam olumsuz etkilendiEdgewater bölgesinde meydana gelen su baskınları günlük yaşamı olumsuz etkiledi.Su baskınlarının, tatil dönemi yolculuklarında aksamalara neden olduğu bildirildi.Edgewater'daki su baskınlarının yerel halkı etkilediği bildirildi. Bölgede bazı araçlar kısmen suya gömülü halde görüldü.
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