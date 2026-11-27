Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre, benzin ve motorine ÖTV zammı yapılması bekleniyor. Düzenlemeyle benzinin litre fiyatına 4 lira 15 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 60 kuruş artış yansıyacağı tahmin edilyor. İşte zam tarihi ve akaryakıtta güncel fiyatlar...
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren akaryakıt düzenlemesi için gözler 1 Aralık Salı gününe çevrildi.
Akaryakıt sektörü temsilcilerinin aktardığı bilgilere göre, 1 Aralık'ta benzin ve motorinde ÖTV artışı bekleniyor.
Sektör kaynakları, yapılacak düzenlemeyle pompa fiyatlarına önemli bir artışın yansıyacağını ifade ediyor.
Sektör kaynakları, motorin fiyatlarında kasım ayı boyunca yaşanan dalgalanmalara dikkat çekerek son durumu şu sözlerle aktardı:
"Bir litre motorinin fiyatı 101 TL 70 kuruşu gördü. Ardından aşama aşama geriledi ve şu anda 85 TL 80 kuruş düzeyinde seyrediyor. Tabii bu tutar, il bazında farklılık gösterebilir."
Beklenen 3 TL 60 kuruşluk artışla birlikte motorinin litre fiyatının yeniden 90 TL sınırına dayanacağı öngörülüyor.
GÖZLER 1 ARALIK SALI GÜNÜNE ÇEVRİLDİ
Kasım ayında tüm zamanların rekorunu kırdıktan sonra kademeli gerilemeyle 85 TL 80 kuruş bandına inen motorin ile benzinde, 1 Aralık Salı günü uygulanması beklenen ÖTV zammının il bazındaki nihai pompa fiyatlarına nasıl yansıyacağı araç sahipleri ve taşımacılık sektörü tarafından yakından takip ediliyor.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
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