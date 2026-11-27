GÖZLER 1 ARALIK SALI GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Kasım ayında tüm zamanların rekorunu kırdıktan sonra kademeli gerilemeyle 85 TL 80 kuruş bandına inen motorin ile benzinde, 1 Aralık Salı günü uygulanması beklenen ÖTV zammının il bazındaki nihai pompa fiyatlarına nasıl yansıyacağı araç sahipleri ve taşımacılık sektörü tarafından yakından takip ediliyor.