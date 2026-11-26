Okul mu fabrika mı belli değil! Elazığ’daki lise bir yılda 26 milyon liralık ciro elde etti

Elazığ Şehit Mehmet Öter Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eğitimle üretimi bir araya getirdi. Bünyesindeki 40 odalı uygulama oteli, fırını ve mutfağıyla adeta bir işletme gibi çalışan okul, bir yılda 26 milyon TL ciroya ulaştı. Öğrenciler, meslek öğrenirken döner sermayeden aldıkları ücretle ailelerine de katkı sağlıyor.