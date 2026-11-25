Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,
Adalet Bakanı Akın Gürlekve
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla yarın
fon meselesine ilişkin ortak basın toplantısı düzenlenecek.
Gazetecilerin sorularını cevaplayacaklar
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Basın Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Adalet Bakanı Gürlek ve Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, fon meselesine ilişkin son durum hakkında bilgi verecek, basın mensuplarının sorularını cevaplandıracak.
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