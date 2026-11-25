En düşük emekli maaşına %10+5.000 TL formülü: Emekliye refah payı ve seyyanen artış ne kadar olacak?

Emekli maaşlarında 2027 yılı için hazırlanan yeni düzenleme milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Ocak ayında yapılacak enflasyon zammının yanı sıra emeklilerin gelirini artırmaya yönelik farklı seçenekler de gündemde bulunuyor. En düşük emekli maaşının yeniden belirlenmesi, kök aylıklara ilave artış yapılması, refah payı verilmesi ve seyyanen zam uygulanması üzerinde durulan başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle kök maaşı düşük olan emekliler, yeni sistemde hangi hesaplama yönteminin uygulanacağını merak ediyor. Düzenlemenin kapsamı ve artışların hangi maaş gruplarına nasıl yansıtılacağı da araştırılıyor. Peki, 2027 yılında emekli maaşlarına hangi formülle zam yapılacak? Refah payı ve seyyanen artış seçenekleri aylıkları nasıl değiştirecek? İşte gündemdeki hesaplama senaryoları...