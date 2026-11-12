2027 Ocak emekli zammı için yeni formül: Taban emekli maaşı için %10 enflasyon artışı 5 puan refah payı

EK ÖDEMEDE PRİM GÜN SAYISI VE ÖDENEN PRİM BELİRLEYİCİ OLACAK

Yeni ek ödeme formülünde öne çıkan başlıklardan biri de emeklilerin çalışma hayatı boyunca ödediği primler. 3 bin 600 gün primle ve asgari kazanç üzerinden emekli olan bir kişiyle 7 bin gün prim ödeyerek daha yüksek kazanç üzerinden emekli olan kişinin aynı tutarda ek ödeme alması yerine farklı basamaklarda değerlendirilmesi seçeneği üzerinde duruluyor.

Bu modelde prim gün sayısı, prime esas kazanç ve emeklilik şartları dikkate alınabilecek. Daha uzun süre çalışan ve daha yüksek tutarda prim ödeyen emeklilere daha fazla ilave ödeme yapılması seçenekler arasında bulunuyor.