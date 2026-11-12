2027 Ocak emekli zammı için yeni formül: Taban emekli maaşı için %10 enflasyon artışı 5 puan refah payı

MEMUR EMEKLİLERİNE REFAH PAYI EKLENİRSE MAAŞLAR NE OLACAK?
Memur emeklilerinin ocak ayı maaşları için yüzde 8 artış varsayımı üzerinden de hesaplamalar yapılıyor. Bu artışın üzerine farklı oranlarda refah payı eklenmesi halinde ortaya çıkabilecek tutarlar şöyle:
31.528 TL mevcut maaş
* Yüzde 8 artış: 34.050 TL
* 5 puan ilave artış: 35.753 TL
* 10 puan ilave artış: 37.455 TL
* 15 puan ilave artış: 39.158 TL
35.000 TL mevcut maaş
* Yüzde 8 artış: 37.800 TL
* 5 puan ilave artış: 39.690 TL
* 10 puan ilave artış: 41.580 TL
* 15 puan ilave artış: 43.470 TL
40.000 TL mevcut maaş
* Yüzde 8 artış: 43.200 TL
* 5 puan ilave artış: 45.360 TL
* 10 puan ilave artış: 47.520 TL
* 15 puan ilave artış: 49.680 TL
45.000 TL mevcut maaş
* Yüzde 8 artış: 48.600 TL
* 5 puan ilave artış: 51.030 TL
* 10 puan ilave artış: 53.460 TL
* 15 puan ilave artış: 55.890 TL
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