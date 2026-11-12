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2027 Ocak emekli zammı için yeni formül: Taban emekli maaşı için %10 enflasyon artışı 5 puan refah payı

09:18, 12/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 09:18, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ocak 2027 maaş zammı için hazırlıklar sürerken, en düşük emekli aylığına yönelik yeni düzenleme beklentisi de gündeme geldi. Meclis'e sunulması beklenen gelir artırıcı düzenleme kapsamında enflasyon zammının yanı sıra refah payı, seyyanen destek ve kök maaşlara yönelik kademeli artış seçenekleri değerlendiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının ortak yürüttüğü çalışmalarda son aşamaya gelindiği belirtilirken, emekliler yeni yılda hesaplarına yatacak tutarın ne kadar olacağını araştırıyor. Özellikle kök maaşı düşük olan emeklilerin yapılacak düzenlemeden nasıl etkileneceği merak ediliyor. Peki, Ocak 2027'de en düşük emekli maaşı kaç TL olacak? Refah payı veya seyyanen destek gündeme gelecek mi? İşte masadaki seçenekler ve merak edilen hesaplamalar...

Emekli maaşlarına Ocak 2027'de yapılacak artışla ilgili beklentiler yeni düzenleme ihtimaliyle birlikte hareketlendi. Milyonlarca emekli, enflasyon oranına göre belirlenecek zammın yanında ek bir gelir desteği sağlanıp sağlanmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda refah payı, seyyanen destek ve kök maaşlara yönelik kademeli artış seçenekleri üzerinde duruluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının ortak çalışmasında son aşamaya gelindiği ifade edilirken, gözler Meclis'e sunulması beklenen düzenlemeye çevrildi. Özellikle mevcut kök maaşı düşük olan emekliler, yeni sistemde hangi tutarların esas alınacağını araştırıyor. Peki, yeni yılda emekli aylıklarına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı hangi seviyeye yükselebilir? Refah payı ve seyyanen destek hesaplamalara dahil edilecek mi? İşte merak edilen ayrıntılar...

EMEKLİYE YENİ ZAM FORMÜLÜ! 2027 OCAK MAAŞLARI 35 BİN TL'YE ÇIKABİLİR

2027 yılı ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak artış için yeni hesaplamalar gündeme geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yaklaşık yüzde 10, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 8 civarında enflasyon kaynaklı zam alması beklenirken, bu artışların üzerine refah payı veya seyyanen ödeme eklenmesi seçenekleri değerlendiriliyor. Yeni formülde prim gün sayısı, ödenen prim miktarı ve emeklilik şartlarının belirleyici olması bekleniyor. Hesaplamalara göre en düşük emekli aylığının 30 bin TL'yi aşabileceği, bazı senaryolarda ise 35 bin TL seviyesine yaklaşabileceği öngörülüyor.

EMEKLİYE EK ZAM DÜZENLEMESİNDE HANGİ FORMÜLLER GÜNDEMDE?

Emekli gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalarda ocak ayında uygulanacak enflasyon zammının dışında ilave artış yapılması seçeneği öne çıkıyor. Bu kapsamda iki farklı model üzerinde duruluyor. İlk seçenek, emeklilerin tamamına aynı tutarda ödeme yapılmasını öngören seyyanen zam; ikinci seçenek ise maaşlara belirli oranda ilave artış sağlayacak refah payı uygulaması.

Hazırlanan senaryolarda ek ödemenin belirlenmesinde emeklilerin prim geçmişi ve çalışma sürelerinin dikkate alınması da değerlendiriliyor. Böylece yalnızca mevcut maaş üzerinden değil, emeklilik sürecinde ödenen primler üzerinden de farklı ödeme tutarları oluşturulması hedefleniyor.

OCAK 2027 EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Ocak ayında yapılacak maaş artışının temelini temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oluşturacak. Mevcut beklentilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 10 civarında, memur ve memur emeklilerinin artışının ise yüzde 8 seviyesinde gerçekleşmesi hesaplanıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı 6 aylık enflasyona göre belirlenirken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı yansıtılacak. Bu nedenle iki grup için hesaplanan oranlar farklılık gösteriyor.

EK ZAM HER EMEKLİYE AYNI ORANDA MI UYGULANACAK?

Ocak ayında yapılacak enflasyon artışının ilgili emekli grupları için yasal hesaplama yöntemine göre uygulanması bekleniyor. Ancak enflasyon zammının dışında gündeme gelen ilave ödemelerde farklı kriterlerin devreye alınması seçeneği bulunuyor.

Özellikle seyyanen zam modelinde tek tutarlı ödeme yerine kademeli bir sistem oluşturulması değerlendiriliyor. Refah payının ise geçmiş uygulamalarda olduğu gibi bütün emeklilere aynı oranda verilmesi veya prim ve emeklilik şartlarına göre farklılaştırılması seçenekleri üzerinde duruluyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA REFAH PAYI EKLENİRSE NE KADAR OLACAK?

Mevcut en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL seviyesinde bulunuyor. Bu tutara yüzde 10 enflasyon artışı uygulanması halinde taban aylık yaklaşık 25 bin 907 TL'ye yükselecek.

Enflasyon artışının üzerine farklı oranlarda refah payı eklenmesi durumunda ortaya çıkan hesaplamalar şöyle:

* Mevcut taban aylık: 23.552 TL

* Yüzde 10 enflasyon artışı: 25.907,20 TL

* 5 puan ilave refah payı: 27.202,56 TL

* 10 puan ilave refah payı: 28.497,92 TL

* 15 puan ilave refah payı: 29.793,28 TL

* 20 puan ilave refah payı: 31.088,64 TL

Bu hesaplamalar, yüzde 10 enflasyon artışının ardından oluşan tutara sırasıyla yüzde 5, yüzde 10, yüzde 15 ve yüzde 20 oranında ilave artış uygulanması varsayımına dayanıyor.

EK ÖDEMEDE PRİM GÜN SAYISI VE ÖDENEN PRİM BELİRLEYİCİ OLACAK

Yeni ek ödeme formülünde öne çıkan başlıklardan biri de emeklilerin çalışma hayatı boyunca ödediği primler. 3 bin 600 gün primle ve asgari kazanç üzerinden emekli olan bir kişiyle 7 bin gün prim ödeyerek daha yüksek kazanç üzerinden emekli olan kişinin aynı tutarda ek ödeme alması yerine farklı basamaklarda değerlendirilmesi seçeneği üzerinde duruluyor.

Bu modelde prim gün sayısı, prime esas kazanç ve emeklilik şartları dikkate alınabilecek. Daha uzun süre çalışan ve daha yüksek tutarda prim ödeyen emeklilere daha fazla ilave ödeme yapılması seçenekler arasında bulunuyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN YENİ MAAŞ HESAPLAMASI

Yüzde 10 enflasyon artışının ardından farklı refah payı oranlarının uygulanması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları da değişecek. Mevcut aylıklara göre hazırlanan örnek hesaplamalar şöyle:

30.000 TL mevcut maaş

* Yüzde 10 artış: 33.000 TL

* 5 puan ilave artış: 34.650 TL

* 10 puan ilave artış: 36.300 TL

* 15 puan ilave artış: 37.950 TL

35.000 TL mevcut maaş

* Yüzde 10 artış: 38.500 TL

* 5 puan ilave artış: 40.425 TL

* 10 puan ilave artış: 42.350 TL

* 15 puan ilave artış: 44.275 TL

40.000 TL mevcut maaş

* Yüzde 10 artış: 44.000 TL

* 5 puan ilave artış: 46.200 TL

* 10 puan ilave artış: 48.400 TL

* 15 puan ilave artış: 50.600 TL

45.000 TL mevcut maaş

* Yüzde 10 artış: 49.500 TL

* 5 puan ilave artış: 51.975 TL

* 10 puan ilave artış: 54.450 TL

* 15 puan ilave artış: 56.925 TL

50.000 TL mevcut maaş

* Yüzde 10 artış: 55.000 TL

* 5 puan ilave artış: 57.750 TL

* 10 puan ilave artış: 60.500 TL

* 15 puan ilave artış: 63.250 TL

55.000 TL mevcut maaş

* Yüzde 10 artış: 60.500 TL

* 5 puan ilave artış: 63.525 TL

* 10 puan ilave artış: 66.550 TL

* 15 puan ilave artış: 69.575 TL

60.000 TL mevcut maaş

* Yüzde 10 artış: 66.000 TL

* 5 puan ilave artış: 69.300 TL

* 10 puan ilave artış: 72.600 TL

* 15 puan ilave artış: 75.900 TL

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 31 BİN TL'Yİ AŞABİLİR

En düşük emekli aylığı, kök maaşı belirlenen taban tutarın altında kalan emeklilere Hazine desteğiyle tamamlanıyor. Mevcut uygulamanın sürdürülmesi halinde yeni dönemde de taban aylık için yasal düzenleme yapılması gerekecek.

Yüzde 10 enflasyon artışıyla 23 bin 552 TL'den 25 bin 907,20 TL'ye yükselmesi beklenen taban aylığa 5 bin TL seyyanen ödeme eklenmesi halinde tutar 30 bin 907,20 TL'ye ulaşacak.

Hesaplama şu şekilde:

* Mevcut taban aylık: 23.552 TL

* Yüzde 10 enflasyon artışı sonrası: 25.907,20 TL

* 5 bin TL seyyanen ilave ödeme sonrası: 30.907,20 TL

Bu senaryo, en düşük emekli aylığının 31 bin TL seviyesine yaklaşabileceğini gösteriyor. Ancak taban aylık artışının ve ilave ödemenin uygulanabilmesi için düzenlemenin yasal çerçevesinin belirlenmesi gerekiyor.

MEMUR EMEKLİLERİNE REFAH PAYI EKLENİRSE MAAŞLAR NE OLACAK?

Memur emeklilerinin ocak ayı maaşları için yüzde 8 artış varsayımı üzerinden de hesaplamalar yapılıyor. Bu artışın üzerine farklı oranlarda refah payı eklenmesi halinde ortaya çıkabilecek tutarlar şöyle:

31.528 TL mevcut maaş

* Yüzde 8 artış: 34.050 TL

* 5 puan ilave artış: 35.753 TL

* 10 puan ilave artış: 37.455 TL

* 15 puan ilave artış: 39.158 TL

35.000 TL mevcut maaş

* Yüzde 8 artış: 37.800 TL

* 5 puan ilave artış: 39.690 TL

* 10 puan ilave artış: 41.580 TL

* 15 puan ilave artış: 43.470 TL

40.000 TL mevcut maaş

* Yüzde 8 artış: 43.200 TL

* 5 puan ilave artış: 45.360 TL

* 10 puan ilave artış: 47.520 TL

* 15 puan ilave artış: 49.680 TL

45.000 TL mevcut maaş

* Yüzde 8 artış: 48.600 TL

* 5 puan ilave artış: 51.030 TL

* 10 puan ilave artış: 53.460 TL

* 15 puan ilave artış: 55.890 TL

50.000 TL mevcut maaş

* Yüzde 8 artış: 54.000 TL

* 5 puan ilave artış: 56.700 TL

* 10 puan ilave artış: 59.400 TL

* 15 puan ilave artış: 62.100 TL

55.000 TL mevcut maaş

* Yüzde 8 artış: 59.400 TL

* 5 puan ilave artış: 62.370 TL

* 10 puan ilave artış: 65.340 TL

* 15 puan ilave artış: 68.310 TL

60.000 TL mevcut maaş

* Yüzde 8 artış: 64.800 TL

* 5 puan ilave artış: 68.040 TL

* 10 puan ilave artış: 71.280 TL

* 15 puan ilave artış: 74.520 TL

REFAH PAYI YÜZDE 10-15 ARALIĞINDA OLABİLİR

Emekli maaşlarına enflasyon artışının üzerinde ilave zam yapılması seçeneğinde refah payının oranı da merak ediliyor. Bu kapsamda yüzde 10 ile yüzde 15 arasında değişen ek artış ihtimalleri değerlendiriliyor.

Refah payının hangi oranda uygulanacağı, bütün emeklileri kapsayıp kapsamayacağı ve prim kriterlerine göre farklılaştırılıp farklılaştırılmayacağı henüz netleşmiş değil. Yapılacak etki analizlerinin ardından seçeneklerden birinin öne çıkması bekleniyor.

REFAH PAYI KÖK MAAŞA MI YANSITILACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak enflasyon zammı ve olası refah payı artışının kök aylıklar üzerinden hesaplanması bekleniyor. Bu ayrıntı, özellikle en düşük emekli aylığı alan vatandaşlar açısından önem taşıyor.

Kök aylığı artırıldığı halde toplam ödemesi belirlenen taban tutarın altında kalan emekliler için Hazine desteğinin yeniden düzenlenmesi gerekebilecek. Bu nedenle kök maaşa uygulanacak zam ile en düşük emekli aylığı için belirlenecek yeni taban tutarın ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekiyor.

Ocak 2027 döneminde uygulanacak kesin zam oranları, refah payı ve seyyanen ödeme kararları henüz netleşmedi. Emeklilerin yeni maaşlarını belirleyecek düzenlemenin kapsamı ve ödeme tutarları yapılacak resmi açıklamalarla belli olacak.

Başlıklar :emekliEmekli Maaş Zammıen düşük emekli maaşı
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2027 Ocak emekli zammı için yeni formül: Taban emekli maaşı için %10 enflasyon artışı 5 puan refah payı

Emekli maaşlarına Ocak 2027'de yapılacak artışla ilgili beklentiler yeni düzenleme ihtimaliyle birlikte hareketlendi. Milyonlarca emekli, enflasyon oranına göre belirlenecek zammın yanında ek bir gelir desteği sağlanıp sağlanmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda refah payı, seyyanen destek ve kök maaşlara yönelik kademeli artış seçenekleri üzerinde duruluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının ortak çalışmasında son aşamaya gelindiği ifade edilirken, gözler Meclis'e sunulması beklenen düzenlemeye çevrildi. Özellikle mevcut kök maaşı düşük olan emekliler, yeni sistemde hangi tutarların esas alınacağını araştırıyor. Peki, yeni yılda emekli aylıklarına ne kadar zam yapılacak? En düşük emekli maaşı hangi seviyeye yükselebilir? Refah payı ve seyyanen destek hesaplamalara dahil edilecek mi? İşte merak edilen ayrıntılar...

EMEKLİYE YENİ ZAM FORMÜLÜ! 2027 OCAK MAAŞLARI 35 BİN TL'YE ÇIKABİLİR

2027 yılı ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak artış için yeni hesaplamalar gündeme geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yaklaşık yüzde 10, memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 8 civarında enflasyon kaynaklı zam alması beklenirken, bu artışların üzerine refah payı veya seyyanen ödeme eklenmesi seçenekleri değerlendiriliyor. Yeni formülde prim gün sayısı, ödenen prim miktarı ve emeklilik şartlarının belirleyici olması bekleniyor. Hesaplamalara göre en düşük emekli aylığının 30 bin TL'yi aşabileceği, bazı senaryolarda ise 35 bin TL seviyesine yaklaşabileceği öngörülüyor.

EMEKLİYE EK ZAM DÜZENLEMESİNDE HANGİ FORMÜLLER GÜNDEMDE?

Emekli gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalarda ocak ayında uygulanacak enflasyon zammının dışında ilave artış yapılması seçeneği öne çıkıyor. Bu kapsamda iki farklı model üzerinde duruluyor. İlk seçenek, emeklilerin tamamına aynı tutarda ödeme yapılmasını öngören seyyanen zam; ikinci seçenek ise maaşlara belirli oranda ilave artış sağlayacak refah payı uygulaması.

Hazırlanan senaryolarda ek ödemenin belirlenmesinde emeklilerin prim geçmişi ve çalışma sürelerinin dikkate alınması da değerlendiriliyor. Böylece yalnızca mevcut maaş üzerinden değil, emeklilik sürecinde ödenen primler üzerinden de farklı ödeme tutarları oluşturulması hedefleniyor.

OCAK 2027 EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Ocak ayında yapılacak maaş artışının temelini temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oluşturacak. Mevcut beklentilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 10 civarında, memur ve memur emeklilerinin artışının ise yüzde 8 seviyesinde gerçekleşmesi hesaplanıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı 6 aylık enflasyona göre belirlenirken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı yansıtılacak. Bu nedenle iki grup için hesaplanan oranlar farklılık gösteriyor.

EK ZAM HER EMEKLİYE AYNI ORANDA MI UYGULANACAK?

Ocak ayında yapılacak enflasyon artışının ilgili emekli grupları için yasal hesaplama yöntemine göre uygulanması bekleniyor. Ancak enflasyon zammının dışında gündeme gelen ilave ödemelerde farklı kriterlerin devreye alınması seçeneği bulunuyor.

Özellikle seyyanen zam modelinde tek tutarlı ödeme yerine kademeli bir sistem oluşturulması değerlendiriliyor. Refah payının ise geçmiş uygulamalarda olduğu gibi bütün emeklilere aynı oranda verilmesi veya prim ve emeklilik şartlarına göre farklılaştırılması seçenekleri üzerinde duruluyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA REFAH PAYI EKLENİRSE NE KADAR OLACAK?

Mevcut en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL seviyesinde bulunuyor. Bu tutara yüzde 10 enflasyon artışı uygulanması halinde taban aylık yaklaşık 25 bin 907 TL'ye yükselecek.

Enflasyon artışının üzerine farklı oranlarda refah payı eklenmesi durumunda ortaya çıkan hesaplamalar şöyle:

* Mevcut taban aylık: 23.552 TL

* Yüzde 10 enflasyon artışı: 25.907,20 TL

* 5 puan ilave refah payı: 27.202,56 TL

* 10 puan ilave refah payı: 28.497,92 TL

* 15 puan ilave refah payı: 29.793,28 TL

* 20 puan ilave refah payı: 31.088,64 TL

Bu hesaplamalar, yüzde 10 enflasyon artışının ardından oluşan tutara sırasıyla yüzde 5, yüzde 10, yüzde 15 ve yüzde 20 oranında ilave artış uygulanması varsayımına dayanıyor.

EK ÖDEMEDE PRİM GÜN SAYISI VE ÖDENEN PRİM BELİRLEYİCİ OLACAK

Yeni ek ödeme formülünde öne çıkan başlıklardan biri de emeklilerin çalışma hayatı boyunca ödediği primler. 3 bin 600 gün primle ve asgari kazanç üzerinden emekli olan bir kişiyle 7 bin gün prim ödeyerek daha yüksek kazanç üzerinden emekli olan kişinin aynı tutarda ek ödeme alması yerine farklı basamaklarda değerlendirilmesi seçeneği üzerinde duruluyor.

Bu modelde prim gün sayısı, prime esas kazanç ve emeklilik şartları dikkate alınabilecek. Daha uzun süre çalışan ve daha yüksek tutarda prim ödeyen emeklilere daha fazla ilave ödeme yapılması seçenekler arasında bulunuyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN YENİ MAAŞ HESAPLAMASI

Yüzde 10 enflasyon artışının ardından farklı refah payı oranlarının uygulanması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları da değişecek. Mevcut aylıklara göre hazırlanan örnek hesaplamalar şöyle:

30.000 TL mevcut maaş

* Yüzde 10 artış: 33.000 TL

* 5 puan ilave artış: 34.650 TL

* 10 puan ilave artış: 36.300 TL

* 15 puan ilave artış: 37.950 TL

35.000 TL mevcut maaş

* Yüzde 10 artış: 38.500 TL

* 5 puan ilave artış: 40.425 TL

* 10 puan ilave artış: 42.350 TL

* 15 puan ilave artış: 44.275 TL

40.000 TL mevcut maaş

* Yüzde 10 artış: 44.000 TL

* 5 puan ilave artış: 46.200 TL

* 10 puan ilave artış: 48.400 TL

* 15 puan ilave artış: 50.600 TL

45.000 TL mevcut maaş

* Yüzde 10 artış: 49.500 TL

* 5 puan ilave artış: 51.975 TL

* 10 puan ilave artış: 54.450 TL

* 15 puan ilave artış: 56.925 TL

50.000 TL mevcut maaş

* Yüzde 10 artış: 55.000 TL

* 5 puan ilave artış: 57.750 TL

* 10 puan ilave artış: 60.500 TL

* 15 puan ilave artış: 63.250 TL

55.000 TL mevcut maaş

* Yüzde 10 artış: 60.500 TL

* 5 puan ilave artış: 63.525 TL

* 10 puan ilave artış: 66.550 TL

* 15 puan ilave artış: 69.575 TL

60.000 TL mevcut maaş

* Yüzde 10 artış: 66.000 TL

* 5 puan ilave artış: 69.300 TL

* 10 puan ilave artış: 72.600 TL

* 15 puan ilave artış: 75.900 TL

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 31 BİN TL'Yİ AŞABİLİR

En düşük emekli aylığı, kök maaşı belirlenen taban tutarın altında kalan emeklilere Hazine desteğiyle tamamlanıyor. Mevcut uygulamanın sürdürülmesi halinde yeni dönemde de taban aylık için yasal düzenleme yapılması gerekecek.

Yüzde 10 enflasyon artışıyla 23 bin 552 TL'den 25 bin 907,20 TL'ye yükselmesi beklenen taban aylığa 5 bin TL seyyanen ödeme eklenmesi halinde tutar 30 bin 907,20 TL'ye ulaşacak.

Hesaplama şu şekilde:

* Mevcut taban aylık: 23.552 TL

* Yüzde 10 enflasyon artışı sonrası: 25.907,20 TL

* 5 bin TL seyyanen ilave ödeme sonrası: 30.907,20 TL

Bu senaryo, en düşük emekli aylığının 31 bin TL seviyesine yaklaşabileceğini gösteriyor. Ancak taban aylık artışının ve ilave ödemenin uygulanabilmesi için düzenlemenin yasal çerçevesinin belirlenmesi gerekiyor.

MEMUR EMEKLİLERİNE REFAH PAYI EKLENİRSE MAAŞLAR NE OLACAK?

Memur emeklilerinin ocak ayı maaşları için yüzde 8 artış varsayımı üzerinden de hesaplamalar yapılıyor. Bu artışın üzerine farklı oranlarda refah payı eklenmesi halinde ortaya çıkabilecek tutarlar şöyle:

31.528 TL mevcut maaş

* Yüzde 8 artış: 34.050 TL

* 5 puan ilave artış: 35.753 TL

* 10 puan ilave artış: 37.455 TL

* 15 puan ilave artış: 39.158 TL

35.000 TL mevcut maaş

* Yüzde 8 artış: 37.800 TL

* 5 puan ilave artış: 39.690 TL

* 10 puan ilave artış: 41.580 TL

* 15 puan ilave artış: 43.470 TL

40.000 TL mevcut maaş

* Yüzde 8 artış: 43.200 TL

* 5 puan ilave artış: 45.360 TL

* 10 puan ilave artış: 47.520 TL

* 15 puan ilave artış: 49.680 TL

45.000 TL mevcut maaş

* Yüzde 8 artış: 48.600 TL

* 5 puan ilave artış: 51.030 TL

* 10 puan ilave artış: 53.460 TL

* 15 puan ilave artış: 55.890 TL

50.000 TL mevcut maaş

* Yüzde 8 artış: 54.000 TL

* 5 puan ilave artış: 56.700 TL

* 10 puan ilave artış: 59.400 TL

* 15 puan ilave artış: 62.100 TL

55.000 TL mevcut maaş

* Yüzde 8 artış: 59.400 TL

* 5 puan ilave artış: 62.370 TL

* 10 puan ilave artış: 65.340 TL

* 15 puan ilave artış: 68.310 TL

60.000 TL mevcut maaş

* Yüzde 8 artış: 64.800 TL

* 5 puan ilave artış: 68.040 TL

* 10 puan ilave artış: 71.280 TL

* 15 puan ilave artış: 74.520 TL

REFAH PAYI YÜZDE 10-15 ARALIĞINDA OLABİLİR

Emekli maaşlarına enflasyon artışının üzerinde ilave zam yapılması seçeneğinde refah payının oranı da merak ediliyor. Bu kapsamda yüzde 10 ile yüzde 15 arasında değişen ek artış ihtimalleri değerlendiriliyor.

Refah payının hangi oranda uygulanacağı, bütün emeklileri kapsayıp kapsamayacağı ve prim kriterlerine göre farklılaştırılıp farklılaştırılmayacağı henüz netleşmiş değil. Yapılacak etki analizlerinin ardından seçeneklerden birinin öne çıkması bekleniyor.

REFAH PAYI KÖK MAAŞA MI YANSITILACAK?

Emekli maaşlarına yapılacak enflasyon zammı ve olası refah payı artışının kök aylıklar üzerinden hesaplanması bekleniyor. Bu ayrıntı, özellikle en düşük emekli aylığı alan vatandaşlar açısından önem taşıyor.

Kök aylığı artırıldığı halde toplam ödemesi belirlenen taban tutarın altında kalan emekliler için Hazine desteğinin yeniden düzenlenmesi gerekebilecek. Bu nedenle kök maaşa uygulanacak zam ile en düşük emekli aylığı için belirlenecek yeni taban tutarın ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekiyor.

Ocak 2027 döneminde uygulanacak kesin zam oranları, refah payı ve seyyanen ödeme kararları henüz netleşmedi. Emeklilerin yeni maaşlarını belirleyecek düzenlemenin kapsamı ve ödeme tutarları yapılacak resmi açıklamalarla belli olacak.

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