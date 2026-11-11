18 kişi hayatını kaybetmişti: Aliağa'daki fabrika patlamasında 11 zanlı adliyeye sevk edildi

11/11/2026, Çarşamba19:37
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
45

Bildirimler

İzmir Aliağa'da 18 işçinin hayatını kaybettiği fabrika patlamasında, 11 zanlı adliyeye sevk edildi11 Kasım 2026 18:35 ÇarşambaSON DAKİKA
5,5 milyon memuru ilgilendiren karar yolda: Ücret sistemi sadeleşiyor11 Kasım 2026 18:00 ÇarşambaSON DAKİKA
Bakanlık yeni yasa taslağı için düğmeye bastı: Kolon ve katlar gözetim altında tutulacak11 Kasım 2026 17:48 ÇarşambaSON DAKİKA
İstanbul'da 8 saat sürecek elektrik kesintisi: BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı11 Kasım 2026 17:27 ÇarşambaSON DAKİKA
COP31’de Palau Devlet Başkanı’nın bir anda cebinden telefonunu çıkararak selfie yapması ilginç görüntüler oluşturdu11 Kasım 2026 17:15 ÇarşambaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
İzmir Aliağa'da 18 işçinin hayatını kaybettiği fabrika patlamasında, 11 zanlı adliyeye sevk edildiCOP31’de Palau Devlet Başkanı’nın bir anda cebinden telefonunu çıkararak selfie yapması ilginç görüntüler oluşturduAraç sahipleri dikkat: e-Devlet'ten hemen kontrol edinBir kentimiz ASELSAN’ın Ankara’dan sonraki ikinci en büyük üretim üssü olmaya hazırlanıyorTrafikte ceza yememek için hemen bagajınızı kontrol edin

18 kişi hayatını kaybetmişti: Aliağa'daki fabrika patlamasında 11 zanlı adliyeye sevk edildi

18:34, 11/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 18:54, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Patlama yaşanan HABAŞ demir çelik fabrikasının patronu Mehmet Rüştü Başaran.

İzmir Aliağa'da yer alan demir çelik fabrikasında yaşanan ve 18 işçinin hayatını kaybettiği patlama sonrası gözaltına alınan HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran dahil 11 kişi adliyeye sevk edildi.

Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda pazartesi günü patlama meydana gelmiş, 18 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi yaralanmıştı.

Olayda hayatını kaybedenlerin İlker Sığırtmacıoğlu, Hüsnü Ersoy, Göksel Ünaldı, Yasin Taşçı, Uğur Temel, Barış Güney, Orhan Altay, Özcan Efe, Recep Fedai, Abdülkadir Kınacı, Ceylan Bıyıklı, Ferhat Maraşlı, Ersin Oğuz, Mustafa Sert, Kadir Kaan Özçelik, Serkan Kurt, Fatih Işık ve Abdullah Kılınç olduğu öğrenildi.

Yaralılardan 6'sı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralılardan 1'inin Aliağa Devlet Hastanesi, 4'ünün İzmir Şehir Hastanesi, 3'ünün ise Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.

Patron hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı: İstanbul'da gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran, Kartal’da dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

11 zanlı adliyeye sevk edildi

Patlama sonrası gözaltına alınan Başaran dahil 11 kişi adliyeye sevk edildi.


Gündem
İzmir'de 18 kişinin hayatını kaybettiği fabrika faciasında HABAŞ Başkanı Başaran gözaltında
Hayat
İzmir'deki faciada yürek yakan veda: İlk iş gününde hayattan kopan işçi son yolculuğuna uğurlandı
Gündem
HABAŞ patlamasında ağır yaralı olan 1 işçi hayatını kaybetti
Gündem
Şirket bile 'ihmal'i görmüş

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
Başlıklar :İzmirAliağaPatlamaHABAŞMehmet Rüştü Başaran
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

18 kişi hayatını kaybetmişti: Aliağa'daki fabrika patlamasında 11 zanlı adliyeye sevk edildi
Patlama yaşanan HABAŞ demir çelik fabrikasının patronu Mehmet Rüştü Başaran.
1/2
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet