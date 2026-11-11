18 kişi hayatını kaybetmişti: Aliağa'daki fabrika patlamasında 11 zanlı adliyeye sevk edildi

Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda pazartesi günü patlama meydana gelmiş, 18 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi yaralanmıştı.
Olayda hayatını kaybedenlerin İlker Sığırtmacıoğlu, Hüsnü Ersoy, Göksel Ünaldı, Yasin Taşçı, Uğur Temel, Barış Güney, Orhan Altay, Özcan Efe, Recep Fedai, Abdülkadir Kınacı, Ceylan Bıyıklı, Ferhat Maraşlı, Ersin Oğuz, Mustafa Sert, Kadir Kaan Özçelik, Serkan Kurt, Fatih Işık ve Abdullah Kılınç olduğu öğrenildi.
Yaralılardan 6'sı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Yaralılardan 1'inin Aliağa Devlet Hastanesi, 4'ünün İzmir Şehir Hastanesi, 3'ünün ise Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.
Patron hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı: İstanbul'da gözaltına alındı
Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran, Kartal’da dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.
11 zanlı adliyeye sevk edildi
Patlama sonrası gözaltına alınan Başaran dahil 11 kişi adliyeye sevk edildi.
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