Alevlerden kaçan tır sürücüsü başka tırın altında kaldı

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Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, seyir halindeyken alev alan TIR’daki yangına müdahale etmek için araçtan inen İsmail Bozdağ (34), başka bir TIR’ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Tırın dorsesinden alevler yükselmeye başladı

Kaza, saat 19.30 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun 14’üncü kilometresinde meydana geldi. Gaziantep istikametine giden İsmail Bozdağ yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen TIR'ın dorsesinden alevler yükselmeye başladı.

Araçtan inince başka tır çarptı

Durumu fark eden Bozdağ, TIR'ı durdurup, araçtan indi. Bu sırada Fevzi D.'nin (33) kullandığı 33 BNJ 07 plakalı TIR, Bozdağ'a çarptı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İsmail Bozdağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi. İsmail Bozdağ’ın cenazesi incelemenin ardında Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Fevzi D. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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