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Bir yanda kar yağışı bir yanda şiddetli lodos: Meteoroloji'den megakent ve 6 il için peş peşe uyarı

09:58, 10/11/2026, SalıG: Güncelleme: 09:58, 10/11/2026, Salı
Yeni Şafak
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Meteoroloji kar beklenen bölgeleri açıkladı: Türkiye soğuk havanın etkisine giriyor

Türkiye genelinde dondurucu soğuklar etkisini artırırken, kar yağışı yüksek rakımlı kesimler ve iç bölgelerde yüzünü göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre; İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in yüksekleri beyaza bürünürken, Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri ve Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur ve doğrudan kar yağışı etkili olacak. Doğu'da ise Ergan Dağı'nda kar kalınlığı şimdiden 33 santimetreye ulaştı. Kış şartlarının yurdu sarmaya başladığı bu günlerde, çarşamba gününden itibaren sıcaklıklarda geçici bir artış yaşanacağı, İstanbul'da lodos fırtınasının etkili olacağı ve hafta sonuna doğru ise tüm Türkiye'nin yeni bir yağış dalgasının etkisi altına gireceği bildirildi.

Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklarla birlikte dondurucu günler etkisini artırıyor. Ancak Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre çarşamba günü hava sıcaklıklarında ani bir artış yaşanacak. Bu geçici ısınmayla birlikte özellikle İstanbul ve Marmara genelinde şiddetli lodos fırtınası bekleniyor.

İstanbul'da yağış trafiği kilitledi: Yoğunluk yüzde 81'i gördü

Megakentte gece saatlerinde başlayan ve sabah suyunu artıran yağış, haftanın ikinci mesai gününde trafiği durma noktasına getirdi. İBB trafik haritası verilerine göre kent genelindeki yoğunluk yüzde 81'e ulaştı.

Ergan Dağı'nda kar kalınlığı yarım metreye yaklaştı

Batıda sağanak yağışlar etkiliyken doğuda kış turizmi için sevindirici haberler geliyor. Erzincan'ın gözde kış turizm merkezlerinden Ergan Dağı'nda kar kalınlığı 33 santimetreye ulaştı. Doğa ve macera tutkunları Recep Sulu ile Canser Atilla'nın 2 bin 500 metre rakımlı kesimlerde zorlu arazi şartlarında gerçekleştirdiği ölçümler, bölgedeki kar yağışının boyutunu gözler önüne serdi.

İşte bölge bölge hava durumu beklentileri (10 Kasım 2026)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Balıkesir, Düzce, Bolu ve Kayseri çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da pus ve yer yer sis bekleniyor.

Marmara Bölgesi: Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusu ile Balıkesir çevreleri aralıklı sağanak yağışlı.

• İstanbul:
14°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
• Bursa:
15°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
• Çanakkale:
 16°C, Parçalı ve çok bulutlu.

Ege Bölgesi: Bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerin ise yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

• İzmir:
18°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak.
• Manisa:
 17°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı.
• Muğla:
 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı.

Akdeniz Bölgesi: Özellikle Batı Akdeniz kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor.

• Antalya:
 20°C, Merkez ve batı ilçeleri aralıklı ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
• Adana:
 19°C, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.
• Hatay:
17°C, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.

İç Anadolu Bölgesi: Güney ve batısı ile Kayseri çevreleri yağmur ve karla karışık yağmurlu. Yüksek kesimlerde ise doğrudan kar yağışı etkili olacak.

• Ankara:
 6°C, Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.
• Konya:
 12°C, Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı.
• Eskişehir:
 7°C, Aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı.

Karadeniz Bölgesi: Batı Karadeniz'de Düzce ve Bolu çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Orta ve Doğu Karadeniz ise parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli geçecek.

• Bolu:
7°C, Aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
• Samsun:
 16°C, Parçalı ve çok bulutlu.
• Trabzon:
14°C, Parçalı ve çok bulutlu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Doğu Anadolu genelinde hava parçalı ve çok bulutlu seyrederken pus hadisesi görülecek. Güneydoğu Anadolu ise nispeten açık ve az bulutlu geçecek.

• Erzurum:
 5°C, Parçalı ve çok bulutlu.
• Van:
5°C, Parçalı ve çok bulutlu.
• Diyarbakır:
12°C, Parçalı ve az bulutlu.
• Şanlıurfa:
15°C, Parçalı ve az bulutlu.

Haftalık değerlendirme

Çarşamba günü
• Perşembe:
 Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Uşak, Bartın, Kastamonu, Sinop ve Samsun hatlarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
Perşembe günü
Cuma günü
• Cumartesi:
Yağışlı sistem etki alanını genişleterek Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanaklara dönüşecek.
Cumartesi günü
• Pazar:
 Göller Yöresi ve Karadeniz bölgelerini de içine alacak olan yağışlı sistem, yurdun büyük bir bölümünde hız kesmeden devam edecek.
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Başlıklar :meteorolojihava durumukar yağışımeteoroloji genel müdürlüğülodosi̇stanbulankaraeskişehir
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Bir yanda kar yağışı bir yanda şiddetli lodos: Meteoroloji'den megakent ve 6 il için peş peşe uyarı
Meteoroloji kar beklenen bölgeleri açıkladı: Türkiye soğuk havanın etkisine giriyor
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