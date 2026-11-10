Bir yanda kar yağışı bir yanda şiddetli lodos: Meteoroloji'den megakent ve 6 il için peş peşe uyarı

Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklarla birlikte dondurucu günler etkisini artırıyor. Ancak Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre çarşamba günü hava sıcaklıklarında ani bir artış yaşanacak. Bu geçici ısınmayla birlikte özellikle İstanbul ve Marmara genelinde şiddetli lodos fırtınası bekleniyor.
İstanbul'da yağış trafiği kilitledi: Yoğunluk yüzde 81'i gördü
Megakentte gece saatlerinde başlayan ve sabah suyunu artıran yağış, haftanın ikinci mesai gününde trafiği durma noktasına getirdi. İBB trafik haritası verilerine göre kent genelindeki yoğunluk yüzde 81'e ulaştı.
Ergan Dağı'nda kar kalınlığı yarım metreye yaklaştı
Batıda sağanak yağışlar etkiliyken doğuda kış turizmi için sevindirici haberler geliyor. Erzincan'ın gözde kış turizm merkezlerinden Ergan Dağı'nda kar kalınlığı 33 santimetreye ulaştı. Doğa ve macera tutkunları Recep Sulu ile Canser Atilla'nın 2 bin 500 metre rakımlı kesimlerde zorlu arazi şartlarında gerçekleştirdiği ölçümler, bölgedeki kar yağışının boyutunu gözler önüne serdi.
İşte bölge bölge hava durumu beklentileri (10 Kasım 2026)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Balıkesir, Düzce, Bolu ve Kayseri çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da pus ve yer yer sis bekleniyor.
Marmara Bölgesi: Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusu ile Balıkesir çevreleri aralıklı sağanak yağışlı.
Ege Bölgesi: Bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerin ise yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Akdeniz Bölgesi: Özellikle Batı Akdeniz kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi öngörülüyor.
İç Anadolu Bölgesi: Güney ve batısı ile Kayseri çevreleri yağmur ve karla karışık yağmurlu. Yüksek kesimlerde ise doğrudan kar yağışı etkili olacak.
Karadeniz Bölgesi: Batı Karadeniz'de Düzce ve Bolu çevreleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Orta ve Doğu Karadeniz ise parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli geçecek.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Doğu Anadolu genelinde hava parçalı ve çok bulutlu seyrederken pus hadisesi görülecek. Güneydoğu Anadolu ise nispeten açık ve az bulutlu geçecek.
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