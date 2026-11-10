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Bir kova slime'ın başında saatlerce bekleyen yayıncılar, ekran başında onları izleyen binlerce kişi ve yayının devam etmesi için gönderilen sanal hediyeler... TikTok'ta son dönemde yaygınlaşan slime yayınları, sosyal medyada eğlence anlayışının geldiği noktayı gözler önüne serdi.

Yayıncılar, izleyicilerden gelen sanal hediyelere göre slime karışımına yeni malzemeler ekliyor, renkleri değiştiriyor ve farklı şekiller ortaya çıkarıyor. İzleyiciler ise gönderdikleri hediyelerle yayının akışına müdahale ediyor. Bazı yayınlarda izleyici sayısı 65 bini aşarken, saatler süren bu gösteriler ciddi bir etkileşim ve gelir kapısına dönüşüyor.

Bir yayından 28 bin lira kazandılar

Slime yayınları üzerinden elde edilen kazançlar da tartışmanın bir diğer boyutunu oluşturuyor. İçerik üreticisi bir çiftin tek gecede 3 milyon lira kazandığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Ancak çift, gerçek kazançlarının 26-28 bin lira civarında olduğunu açıkladı.

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İzlemek için değil, yönlendirmek için para ödüyorlar

Bu yayınların gelir modeli ise sanal hediyelere dayanıyor. Kullanıcılar banka veya kredi kartlarıyla TikTok üzerinden ya da uygulama mağazaları aracılığıyla jeton satın alıyor. Ardından bu jetonları canlı yayınlarda sanal hediyelere dönüştürerek yayıncılara gönderiyor.

Böylece izleyici yalnızca içerik tüketmekle kalmıyor, ödediği parayla yayının gidişatını da belirliyor. Gönderilen hediyeler karşılığında yayıncıların belirli hareketleri yapması veya karışıma yeni malzemeler eklemesi, izleyiciye etkileşimin ötesinde bir kontrol hissi veriyor.

Dijital halay da bağışla dönüyor

Benzer bir sistem, dijital halay yayınlarında da görülüyor. Geliştirilen yazılımlar sayesinde bağış yapan kullanıcılar kendilerini dijital halayın bir parçası olarak görebiliyor. Böylece sosyal medya yayınlarında eğlence, sanal ödeme karşılığında sunulan bir deneyime dönüşüyor.

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Eğlencenin bedeli sanal hediyeler mi?

İzleyicilerin saatlerce bu yayınları takip etmesinin arkasında yalnızca merak ve eğlence bulunmuyor. Yayıncı tarafından fark edilmek, gönderilen hediyeye karşılık almak ve yayının akışına müdahale etmek de kullanıcıları bu sistemin içinde tutuyor.

Ortaya çıkan tablo, sosyal medyada dikkatin nasıl paraya dönüştürüldüğünü gösteriyor. İzleyiciler eğlenmek için para harcarken yayıncılar da bu ilgiyi kazanca çeviriyor. Peki, dijital eğlence gerçekten bu noktaya mı geldi?

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