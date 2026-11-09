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73 dosyada 80 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

11:06, 09/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 11:20, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Bakan Gürlek duyurdu: 5 faili meçhul cinayet daha aydınlığa kavuştu

Bakan Gürlek, geçmiş yıllarda karanlıkta kalan faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalarda elde edilen verileri kamuoyuyla paylaştı. Gelişmiş teknolojik imkânlar, DNA analizleri ve detaylı HTS kayıtlarının koordineli incelemesiyle 73 dosyada 80 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını duyuran Bakan Gürlek, "Yılların arkasına saklanan failleri adaletin önüne çıkaracağız" vurgusu yaptı.

Bakan Gürlek, titiz çalışmalar ışığında yıllarca karanlıkta kalan 80 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını duyurdu.

Bakan Gürlek'in X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

YILLARIN ARKASINA SAKLANAN FAİLLERİ ADALETİN ÖNÜNE ÇIKARACAĞIZ: 73 DOSYADA 80 CİNAYETİ FAİLİ MEÇHUL OLMAKTAN ÇIKARDIK!

Bir insanın kaybolmasının üzerinden yıllar geçmesi, ailesinin cevap beklediği gerçeğini değiştirmez. Yeniden incelenen bir delil, yeni bir tanık ifadesi ya da ortaya çıkan bir bulgu, karanlıkta kalan olayların aydınlatılmasında belirleyici olabilir.

Gelişen teknolojik imkânlardan yararlanarak DNA analizlerini, kriminal inceleme raporlarını, HTS ve baz istasyonu kayıtlarını, Plaka Tanıma Sistemi verilerini ve tanık beyanlarını birlikte değerlendiriyoruz. Geçmiş yıllara ait dosyalarda ortaya çıkan yeni bağlantıların ve hiçbir ayrıntının göz ardı edilmemesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz.

Bakanlığımız bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizin iş birliğiyle Manisa, Ankara, Batman, Aydın ve İstanbul'daki 5 ayrı dosya yeniden ele alındı.

MANİSA / ALAŞEHİR | CENNET ARIKAN – 11 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

2015 yılından bu yana kayıp olan Cennet Arıkan’ın akıbetine ilişkin cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturmada, şüphelilerin olay tarihindeki iletişim ve hareketleri yeniden incelendi. Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızın çalışmalarında, HTS ve baz kayıtlarının kriminal analiziyle şüphelilerin aynı veya yakın bölgelerde bulunduğuna işaret eden veriler elde edildi. Bu tespitler üzerine 5 şüpheli gözaltına alındı, 4’ü tutuklandı.

ANKARA / GÖLBAŞI | UĞUR ŞİMŞEK – 6 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

2020 yılında Sivas’tan Ankara’ya geldikten sonra kaybolan Uğur Şimşek’in dosyasında, 2021 yılında Gölbaşı’nda bulunan insan kafatasının DNA incelemesi sonucunda kendisine ait olduğu belirlendi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada telefon kayıtları ve Plaka Tanıma Sistemi verileri değerlendirildi. Elde edilen deliller doğrultusunda 1 şüpheli tutuklandı. BATMAN / KOZLUK |

EKREM BAKAR – 12 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

2014 yılında kaybolan ve hakkında gaiplik kararı verilen Ekrem Bakar’ın dosyasında, öldürülerek kırsal bir alana gömülmüş olabileceğine ilişkin bilgilere ulaşıldı. Kozluk Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla tanık ifadeleri ve iletişim kayıtları incelendi. Batman ve Antalya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i tutuklandı.

AYDIN / SÖKE | ELİFE DOĞRUL – 23 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

2003 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Elife Doğrul’un dosyasında, kaybolmasına ilişkin geçmiş yıllara ait ifadeler ve cinayet ihtimalini gündeme getiren yeni bilgiler değerlendirildi. Söke Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmada elde edilen bulgular doğrultusunda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İSTANBUL | SEFA SOYALP – 7 YILLIK FAİLİ MEÇHUL

2019 yılında Kırıkkale’den İstanbul’a geldikten sonra kaybolan Sefa Soyalp’in dosyasında, son görüldüğü dönemde birlikte yaşadığı ve irtibat kurduğu kişiler araştırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda telefon ve HTS kayıtları incelendi. Elde edilen bulgular üzerine düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmaları titizlikle yürüten Alaşehir, Ankara Batı, Kozluk, Söke ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza, AFAD ekiplerine ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Aradan geçen süre ne olursa olsun, kayıp vatandaşlarımızın akıbetini belirlemek, sorumluların tespitini sağlamak ve adalet bekleyen ailelerimizin yanında olmak için bütün imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz.

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.

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Başlıklar :faili meçhul cinayetlerbakan gürlekcinayet soruşturması
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73 dosyada 80 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: 5 faili meçhul cinayet daha aydınlığa kavuştu
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