09/11/2026, Pazartesi04:18
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
28

Bildirimler

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Cevad Prekazi 70 yaşında yaşamını yitirdi.08 Kasım 2026 23:38 PazarSON DAKİKA
170 bin kişiye su sağlıyordu08 Kasım 2026 23:19 PazarSON DAKİKA
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.08 Kasım 2026 22:53 PazarSON DAKİKA
Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Alanyaspor’u 2-0 mağlup etti08 Kasım 2026 20:24 PazarSON DAKİKA
Eisenkot, bir araya geldiği Herzog'dan yetkiyi resmen aldı08 Kasım 2026 20:15 PazarSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Eisenkot, bir araya geldiği Herzog'dan yetkiyi resmen aldıTürkiye ve Irak'tan Sincar ve Başika-Zilikan için kritik mutabakat: Yeni adımlar atma kararı alındıCOP31 zirvesi yarın başlıyor 📌Dünyanın gözü 11 gün boyunca Antalya'da olacakCumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamazAltın fiyatları için peş peşe revizyon kararı: Yıl sonu beklentilerini değiştirdiler

Siyaseti manipüle etmek istedi

04:00, 09/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Necati Özkan, Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Merdan Yanardağ

İmamoğlu’nun, sanıkları arasında olduğu “siyasal casusluk” davasında mahkemeye 14 sayfalık yazı gönderen MİT, Hüseyin Gün’ün sıradan tüccar değil, “istihbarat ağı” içindeki bir kişi olduğuna dikkat çekti. Yazıda Gün için, “Devletlerin siyasal süreçlerini manipüle etmeye yönelik faaliyetler içerisinde olduğu değerlendirilmektedir” denildi.

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da sanıkları arasında bulunduğu “siyasal casusluk” davasında Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan (MİT) çarpıcı bir değerlendirme geldi. Mahkemeye bir yazı gönderen MİT, İmamoğlu’nu yönlendirdiği iddia edilen davanın sanığı Hüseyin Gün’ün, aralarında MI6, CIA ve MOSSAD gibi istihbarat servislerinde üst düzey görevler yapmış şahısların bulunduğu geniş bir ağa sahip olduğunu belirtti. Gün’ün kurduğu ağ üzerinden Türkiye’deki siyasal ve stratejik süreçlere nüfuz etme arayışına giriştiği vurgulanarak “İddianamedeki tespitler, teşkilatımızın bulgularıyla uyumludur” denildi.

14 SAYFALIK YAZI GÖNDERİLDİ

Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ’ın sanık olduğu “siyasal casusluk” davasına bakan İstanbul 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Mayıs'ta MİT'e müzekkere göndererek Hüseyin Gün’ün casusluk faaliyetinde bulunduğuna ilişkin bir rapor veya tespit olup olmadığını sormuştu. MİT, mahkemeye 14 sayfalık cevap gönderdi. Cevabi yazıda öncelikle iddianamede bulunan tespitlere, ardından da MİT’in tespitlerine yer verildi.

BAĞLANTILARI TEK TEK SIRALANDI

Yapılan araştırmalarda Hüseyin Gün’ün, geçmişte İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6) bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Mark John Spurgeon Allen, İngiltere Teknik İstihbarat Servisi (GCHQ) bünyesinde yöneticilik yapan Christopher Charles James Sturgess, İngiltere Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma İstihbaratı Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Martin Howard, MI6 mensubu David John Charters, İngiltere Dışişleri Bakanlığı eski İstihbarat Direktörü David Frank Richmond, eski İngiltere Savunma İstihbaratı Başkanı Joseph Charles French, eski İngiliz Özel Kuvvetler Komutanı John Taylor Holmes, eski CIA mensubu Brian Scott ve eski MOSSAD Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı David Meidan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda istihbaratçıyla irtibatlı olduğu ifade edildi.

HEDEF SİYASAL SÜREÇLERİ MANİPÜLE ETMEK

Bu bilgilerin ardından yazıda şu değerlendirmelere yer verildi: “Dijital materyalleri, telefon rehberindeki şahıslar, yabancı istihbarat mensuplarıyla olan bağları ve hazırladığı istihbari nitelikteki dokümanlar bir bütün olarak incelendiğinde, Hüseyin Gün’ün basit bir ticari aktörün ötesinde, istihbarat metodolojilerine hakim profil çizdiği ve devletlerin siyasal süreçlerini manipüle etmeye yönelik faaliyetler içerisinde olduğu değerlendirilmektedir.”

SİYASAL SÜREÇLERE NÜFUZ ETMEYE KALKTI

“Yapılan araştırmalar neticesinde, telefon rehberinde yer alan ve aralarında MI6, GCHQ, CIA ve MOSSAD gibi istihbarat servislerinde üst düzey görevlerde bulunmuş, savunma bakanlığı bürokratlığı yapmış ve eski özel kuvvetler bünyesinde çalışmış şahısların bulunduğu geniş bir ağa sahip olduğu görülmüştür. Batılı istihbarat servisleri ve orduları bünyelerinde görev yapmış bu tarz şahısların, kamu görevlerinden ayrılmış olsalar dahi edindikleri tecrübeyi, kurdukları özel şirketler ve sivil irtibat ağları aracılığıyla özel sektöre taşıyıp çalışmalarını sürdürdükleri, devletlerin dış politika ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettikleri bilinmektedir. Bu durum Hüseyin Gün'ün, tam da bu profildeki şahıslarla doğrudan ve yoğun bir irtibat içerisinde olduğu ve süreç içerisinde bu ağ üzerinden Türkiye'deki siyasal ve stratejik süreçlere nüfuz etme arayışına girdiğini göstermektedir.”

KAMUDA İRTİBAT AĞI KURMAYA ÇALIŞTI

“Hüseyin Gün'ün faaliyet metodolojisi incelendiğinde ise yabancı istihbarat servislerinde görev yapmış şahıslardan edindiği teknik tecrübeyi, kurduğu veya ortak olduğu şirketler (PiiQ Media vb.) üzerinden ticari bir kılıfla ülkemizdeki kamu ve özel sektör bünyesinde sistematik bir irtibat ağı kurmaya çalıştığı değerlendirilmektedir. Hüseyin Gün'ün ayrıca, kriptolu haberleşme uygulamalarını (Wickr), kodlu ve şifreli ifadeleri kullanması gibi hususlardan hareketle, profesyonel istihbarat metodolojisine hakim olduğu görülmüştür.”

TESPİTLER BULGULARIMIZLA UYUMLU

“Bu kapsamda, iddianame ve belgeler üzerinde yapılan incelemeler ile Hüseyin Gün'ün irtibatları birlikte ele alındığında, iddianamede yer alan tespitlerin ve bu tespitlere yönelik değerlendirmelerin yukarıda yer alan teşkilatımız bulgularıyla uyumlu olduğu mütalaa edilmektedir.”


Gündem
Koltukları artırıp küskünleri azaltacak
Gündem
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu çıkışı: Siyasi tutuklu değil
Gündem
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 105. duruşması başladı
Gündem
İmamoğlu davasında tanık anlattı: 3,5 milyon doları valizle teslim ettim

Başlıklar :Ekrem İmamoğlucasusluksiyaset
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Siyaseti manipüle etmek istedi
Necati Özkan, Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Merdan Yanardağ
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet