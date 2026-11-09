Siyaseti manipüle etmek istedi

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da sanıkları arasında bulunduğu “siyasal casusluk” davasında Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan (MİT) çarpıcı bir değerlendirme geldi. Mahkemeye bir yazı gönderen MİT, İmamoğlu’nu yönlendirdiği iddia edilen davanın sanığı Hüseyin Gün’ün, aralarında MI6, CIA ve MOSSAD gibi istihbarat servislerinde üst düzey görevler yapmış şahısların bulunduğu geniş bir ağa sahip olduğunu belirtti. Gün’ün kurduğu ağ üzerinden Türkiye’deki siyasal ve stratejik süreçlere nüfuz etme arayışına giriştiği vurgulanarak “İddianamedeki tespitler, teşkilatımızın bulgularıyla uyumludur” denildi.

14 SAYFALIK YAZI GÖNDERİLDİ

Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ’ın sanık olduğu “siyasal casusluk” davasına bakan İstanbul 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Mayıs'ta MİT'e müzekkere göndererek Hüseyin Gün’ün casusluk faaliyetinde bulunduğuna ilişkin bir rapor veya tespit olup olmadığını sormuştu. MİT, mahkemeye 14 sayfalık cevap gönderdi. Cevabi yazıda öncelikle iddianamede bulunan tespitlere, ardından da MİT’in tespitlerine yer verildi.

BAĞLANTILARI TEK TEK SIRALANDI

Yapılan araştırmalarda Hüseyin Gün’ün, geçmişte İngiltere Dış İstihbarat Servisi (MI6) bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Mark John Spurgeon Allen, İngiltere Teknik İstihbarat Servisi (GCHQ) bünyesinde yöneticilik yapan Christopher Charles James Sturgess, İngiltere Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma İstihbaratı Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Martin Howard, MI6 mensubu David John Charters, İngiltere Dışişleri Bakanlığı eski İstihbarat Direktörü David Frank Richmond, eski İngiltere Savunma İstihbaratı Başkanı Joseph Charles French, eski İngiliz Özel Kuvvetler Komutanı John Taylor Holmes, eski CIA mensubu Brian Scott ve eski MOSSAD Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı David Meidan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda istihbaratçıyla irtibatlı olduğu ifade edildi.

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HEDEF SİYASAL SÜREÇLERİ MANİPÜLE ETMEK

Bu bilgilerin ardından yazıda şu değerlendirmelere yer verildi: “Dijital materyalleri, telefon rehberindeki şahıslar, yabancı istihbarat mensuplarıyla olan bağları ve hazırladığı istihbari nitelikteki dokümanlar bir bütün olarak incelendiğinde, Hüseyin Gün’ün basit bir ticari aktörün ötesinde, istihbarat metodolojilerine hakim profil çizdiği ve devletlerin siyasal süreçlerini manipüle etmeye yönelik faaliyetler içerisinde olduğu değerlendirilmektedir.”

SİYASAL SÜREÇLERE NÜFUZ ETMEYE KALKTI

“Yapılan araştırmalar neticesinde, telefon rehberinde yer alan ve aralarında MI6, GCHQ, CIA ve MOSSAD gibi istihbarat servislerinde üst düzey görevlerde bulunmuş, savunma bakanlığı bürokratlığı yapmış ve eski özel kuvvetler bünyesinde çalışmış şahısların bulunduğu geniş bir ağa sahip olduğu görülmüştür. Batılı istihbarat servisleri ve orduları bünyelerinde görev yapmış bu tarz şahısların, kamu görevlerinden ayrılmış olsalar dahi edindikleri tecrübeyi, kurdukları özel şirketler ve sivil irtibat ağları aracılığıyla özel sektöre taşıyıp çalışmalarını sürdürdükleri, devletlerin dış politika ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettikleri bilinmektedir. Bu durum Hüseyin Gün'ün, tam da bu profildeki şahıslarla doğrudan ve yoğun bir irtibat içerisinde olduğu ve süreç içerisinde bu ağ üzerinden Türkiye'deki siyasal ve stratejik süreçlere nüfuz etme arayışına girdiğini göstermektedir.”

KAMUDA İRTİBAT AĞI KURMAYA ÇALIŞTI

“Hüseyin Gün'ün faaliyet metodolojisi incelendiğinde ise yabancı istihbarat servislerinde görev yapmış şahıslardan edindiği teknik tecrübeyi, kurduğu veya ortak olduğu şirketler (PiiQ Media vb.) üzerinden ticari bir kılıfla ülkemizdeki kamu ve özel sektör bünyesinde sistematik bir irtibat ağı kurmaya çalıştığı değerlendirilmektedir. Hüseyin Gün'ün ayrıca, kriptolu haberleşme uygulamalarını (Wickr), kodlu ve şifreli ifadeleri kullanması gibi hususlardan hareketle, profesyonel istihbarat metodolojisine hakim olduğu görülmüştür.”

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TESPİTLER BULGULARIMIZLA UYUMLU

“Bu kapsamda, iddianame ve belgeler üzerinde yapılan incelemeler ile Hüseyin Gün'ün irtibatları birlikte ele alındığında, iddianamede yer alan tespitlerin ve bu tespitlere yönelik değerlendirmelerin yukarıda yer alan teşkilatımız bulgularıyla uyumlu olduğu mütalaa edilmektedir.”

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