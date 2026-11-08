Almanya, Türk baronun film gibi firarını konuşuyor

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Almanya, Berlin'deki organize suç ağının merkezinde yer alan El-Zein aşiretine bağlı 34 yaşındaki uyuşturucu baronu Diyar Gündüz’ün skandallarla dolu firarını konuşuyor.

17 yıl hapis cezasıyla yattığı yüksek güvenlikli cezaevinden kaçan baron için uluslararası yakalama kararı çıkarıldı.

LÜKS MOTOSİKLET VE RÜŞVETLE KURULAN KÖSTEBEK AĞI

2025 yılındaki 94 kiloluk dev kokain sevkiyatı ve bir kişiyi alıkoyup darp etmekten 17 yıl hapse mahkum edilen Diyar Gündüz, konulduğu Essen hapishanesinde imtiyazlı bir hayat sürdü. Sabah'ta yer alan habere göre; infaz koruma memurlarını lüks hediyelere ve paralara boğan baron, dışarıdaki adamları aracılığıyla bir gardiyana lüks motosiklet temin etti. Rüşvet çarkı sayesinde sahte hastalık raporu çıkartan Gündüz, dış merkezdeki randevu detaylarını çetesine sızdırdı.

TIP MERKEZİNDE BASKIN: KENDİ KELEPÇELERİYLE BAĞLANDILAR

Essen kent merkezindeki Kennedyplatz'da bulunan radyoloji merkezine sevk edilen Gündüz'ü kaçırmak için harekete geçen silahlı tim, koridorda cezaevi görevlilerinin karşısına çıktı. Görevlileri kendi kelepçeleriyle merdiven korkuluklarına bağlayan saldırganlar, evrensel kilit anahtarlarıyla baronun ayaklarındaki çelik prangaları saniyeler içinde açtı.

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SAHTE BOMBA MAKETİ VE ELEKTRİKLİ SCOOTER'LI KAÇIŞ

Polisin takibini yavaşlatmak amacıyla binanın girişine ahşaptan yapılma sahte el bombası maketi bırakan çete üyeleri, ortalığı panik havasına soktu.

Olay yerinden elektrikli scooterlarla kaçan şüphelilerin ardından Alman Federal Emniyeti (BKA) geniş çaplı soruşturma başlattı. Rüşvet alan infaz koruma memuru evinde ele geçirilen 40 bin euro, uyuşturucu ve lüks saatlerle birlikte tutuklanırken, Gündüz her yerde aranıyor.