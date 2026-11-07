Levent İnanır şimdi de Kadir İnanır'ın kasasının peşine düştü

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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın mirası üzerinden başlayan tartışma karşılıklı açıklamalarla büyüyor. 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sanatçının yeğeni Levent İnanır ile hayat arkadaşı Jülide Kural arasındaki gerilim gündemdeki yerini koruyor.


Jülide Kural'ın avukatı, Levent İnanır'ın dayısı yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada vasi atanmak ve sanatçının mal varlığına tedbir konulmasını sağlamak amacıyla mahkemeye başvurduğunu öne sürdü.



Miras tartışmasının Kadir İnanır'ın kolundaki saate kadar uzandığını savunan avukat, Jülide Kural'ın bu süreçte tehditlere maruz kaldığını da iddia etti.


Dayısının vasiyetine inanmadığını daha önce dile getiren Levent İnanır, hakkındaki suçlamalara yanıt verdi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre tedbir konulması talebinin gerekçesini açıklayarak, “Tedbir koydurmamın amacı dayımın tüm özel eşyalarını korumak içindi” ifadelerini kullandı.

Kural'ın evde çalışan kadının hırsızlık yaptığını iddia ettiğini bu sebeple dayısının eşyalarını korumak istediğini belirten Levent İnanır, “Tedbir koydurmamda başka amaç yoktu… Dayım yaşarken hukuken önlem almak istedim. Peki, Jülide Hanım niye benden iki gün sonra kendisini vasi atamak için mahkemeye başvurdu?" dedi.


O evde yaşamadığını ve evden bir şey alamayacağını söyleyen İnanır, “Kamuoyunu yanıltmaya çalışmak ve beni hedef göstermek için avukatı böyle bir açıklama yapıyor” iddiasında bulundu.


 KASASI BOŞTU


Dayısı Kadir İnanır'ın özel eşyalarını kendi üstüne almak için değil, usta ismin eşyalarının kaybolmaması için tedbir aldırdığını öne süren İnanır, “Zaten Hakime hanım eve girdiğinde dayımın maddi ve manevi hiçbir özel eşyası yerinde yoktu. Dayımın kasası boştu. Dayımın özel eşyaları nerede?” ifadelerini kullandı.

“Dayımın hatırasının bekçisi benim, onun malında gözüm yok” diyen Levent İnanır, Jülide Kural'ın yehdit edildiğine yönelik iddialar içinse “Onu kim tehdit ediyorsa karşısında beni bulur. Bakım dayımın miras tartışamasını kadın hakları mevzusuna getirmeye gerek yok…” dedi.



77 yaşında vefat eden Kadir İnanır'ın tüm mal varlığını ve kendisiyle alakalı müze, vakıf gibi girişimlerle ilgili izinleri, telif haklarını da hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının açıklanması sonrası vasiyet krizi büyüdü.


 



Levent İnanır, dayısının hasta olduğu süreçte irade sorunu olduğunu ve bu vasiyete inanmadığını söylerken; Jülide Kural da Kadir İnanır'ın iddia edildiği gibi büyük bir servete sahip olmadığını söyledi.

Başlıklar :kadir i̇nanırlevent i̇nanırmiras kavgasıjülide kural
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Levent İnanır şimdi de Kadir İnanır'ın kasasının peşine düştü

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın mirası üzerinden başlayan tartışma karşılıklı açıklamalarla büyüyor. 26 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sanatçının yeğeni Levent İnanır ile hayat arkadaşı Jülide Kural arasındaki gerilim gündemdeki yerini koruyor.


Jülide Kural'ın avukatı, Levent İnanır'ın dayısı yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada vasi atanmak ve sanatçının mal varlığına tedbir konulmasını sağlamak amacıyla mahkemeye başvurduğunu öne sürdü.



Miras tartışmasının Kadir İnanır'ın kolundaki saate kadar uzandığını savunan avukat, Jülide Kural'ın bu süreçte tehditlere maruz kaldığını da iddia etti.


Dayısının vasiyetine inanmadığını daha önce dile getiren Levent İnanır, hakkındaki suçlamalara yanıt verdi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre tedbir konulması talebinin gerekçesini açıklayarak, “Tedbir koydurmamın amacı dayımın tüm özel eşyalarını korumak içindi” ifadelerini kullandı.

Kural'ın evde çalışan kadının hırsızlık yaptığını iddia ettiğini bu sebeple dayısının eşyalarını korumak istediğini belirten Levent İnanır, “Tedbir koydurmamda başka amaç yoktu… Dayım yaşarken hukuken önlem almak istedim. Peki, Jülide Hanım niye benden iki gün sonra kendisini vasi atamak için mahkemeye başvurdu?" dedi.


O evde yaşamadığını ve evden bir şey alamayacağını söyleyen İnanır, “Kamuoyunu yanıltmaya çalışmak ve beni hedef göstermek için avukatı böyle bir açıklama yapıyor” iddiasında bulundu.


 KASASI BOŞTU


Dayısı Kadir İnanır'ın özel eşyalarını kendi üstüne almak için değil, usta ismin eşyalarının kaybolmaması için tedbir aldırdığını öne süren İnanır, “Zaten Hakime hanım eve girdiğinde dayımın maddi ve manevi hiçbir özel eşyası yerinde yoktu. Dayımın kasası boştu. Dayımın özel eşyaları nerede?” ifadelerini kullandı.

“Dayımın hatırasının bekçisi benim, onun malında gözüm yok” diyen Levent İnanır, Jülide Kural'ın yehdit edildiğine yönelik iddialar içinse “Onu kim tehdit ediyorsa karşısında beni bulur. Bakım dayımın miras tartışamasını kadın hakları mevzusuna getirmeye gerek yok…” dedi.



77 yaşında vefat eden Kadir İnanır'ın tüm mal varlığını ve kendisiyle alakalı müze, vakıf gibi girişimlerle ilgili izinleri, telif haklarını da hayat arkadaşı Jülide Kural'a bıraktığının açıklanması sonrası vasiyet krizi büyüdü.


 



Levent İnanır, dayısının hasta olduğu süreçte irade sorunu olduğunu ve bu vasiyete inanmadığını söylerken; Jülide Kural da Kadir İnanır'ın iddia edildiği gibi büyük bir servete sahip olmadığını söyledi.

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