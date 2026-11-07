Levent İnanır şimdi de Kadir İnanır'ın kasasının peşine düştü

Kural'ın evde çalışan kadının hırsızlık yaptığını iddia ettiğini bu sebeple dayısının eşyalarını korumak istediğini belirten Levent İnanır, “Tedbir koydurmamda başka amaç yoktu… Dayım yaşarken hukuken önlem almak istedim. Peki, Jülide Hanım niye benden iki gün sonra kendisini vasi atamak için mahkemeye başvurdu?" dedi.





O evde yaşamadığını ve evden bir şey alamayacağını söyleyen İnanır, “Kamuoyunu yanıltmaya çalışmak ve beni hedef göstermek için avukatı böyle bir açıklama yapıyor” iddiasında bulundu.





KASASI BOŞTU





Dayısı Kadir İnanır'ın özel eşyalarını kendi üstüne almak için değil, usta ismin eşyalarının kaybolmaması için tedbir aldırdığını öne süren İnanır, “Zaten Hakime hanım eve girdiğinde dayımın maddi ve manevi hiçbir özel eşyası yerinde yoktu. Dayımın kasası boştu. Dayımın özel eşyaları nerede?” ifadelerini kullandı.