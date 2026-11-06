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Bakan Fidan'dan dünyaya KKTC çağrısı: Ada'daki gerçekleri görün

22:29, 06/11/2026, Cuma
AA
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Hakan Fidan, Ada'da 'iki devletin yan yana var olması' gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC'ye gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında Kıbrıslı Türk yetkililerle bir araya gelerek ikili ilişkileri ve Kıbrıs meselesindeki son gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin garantör ülke olarak KKTC'ye desteğini sürdüreceğini vurgulayan Fidan, Ada'daki en gerçekçi çözümün iki devletin yan yana var olması olduğunu belirtti. Fidan, uluslararası topluma Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tanıma çağrısı yaptı.

Bakan Fidan, NSosyal hesabından KKTC'ye yaptığı çalışma ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

KKTC'ye son derece verimli bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşerek ikili ilişkileri ve Kıbrıs meselesinde son dönemde yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını aktardı.

"En gerçekçi çözüm iki devleti yan yana var olması"

Fidan, Türkiye'nin, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, kalkınmasını ve refahını her zaman önceliği olarak gördüğünü vurgulayarak,
"Ana vatan ve garantör devlet sıfatıyla, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin kendi geleceklerini özgür, güvenli ve müreffeh bir şekilde inşa etmelerine yönelik desteğimizi sürdürüyoruz. Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün, Ada'daki iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine inanıyoruz."
ifadelerini kullandı.

Dünyaya KKTC çağrısı: Ada'daki gerçekleri görün

Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesinin, adil ve kalıcı bir çözümün öncelikli şartı olduğunun altını çizen
Fidan, uluslararası toplumun, Kıbrıslı Türklerin haklı beklentilerini ve Ada'daki mevcut gerçekleri dikkate alması gerektiğini vurguladı.

Fidan, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda bir kez daha ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini her platformda savunmaya ve KKTC ile dayanışmasını her alanda güçlendirmeye devam edeceğini kaydetti.

Gösterdikleri sıcak misafirperverlik için Kıbrıslı Türk yetkililere teşekkür eden Fidan, "15 Kasım'da idrak edeceğimiz KKTC’nin 43. kuruluş yıl dönümünü şimdiden kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.


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Başlıklar :KKTCKıbrısRum kesimiHakan FidanDışişleri Bakanı
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Bakan Fidan'dan dünyaya KKTC çağrısı: Ada'daki gerçekleri görün
Hakan Fidan, Ada'da 'iki devletin yan yana var olması' gerektiğini vurguladı.
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