Bakan Fidan'dan dünyaya KKTC çağrısı: Ada'daki gerçekleri görün

Bakan Fidan, NSosyal hesabından KKTC'ye yaptığı çalışma ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.
KKTC'ye son derece verimli bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşerek ikili ilişkileri ve Kıbrıs meselesinde son dönemde yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını aktardı.
"En gerçekçi çözüm iki devleti yan yana var olması"
Dünyaya KKTC çağrısı: Ada'daki gerçekleri görün
Fidan, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda bir kez daha ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini her platformda savunmaya ve KKTC ile dayanışmasını her alanda güçlendirmeye devam edeceğini kaydetti.
Gösterdikleri sıcak misafirperverlik için Kıbrıslı Türk yetkililere teşekkür eden Fidan, "15 Kasım'da idrak edeceğimiz KKTC’nin 43. kuruluş yıl dönümünü şimdiden kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.