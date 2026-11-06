Bakan Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya ve fon açıklaması: Yanına kar kalmayacak

06/11/2026, Cuma21:43
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
44

Bildirimler

İçişleri Bakanı Çiftçi'den fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya hakkında açıklama: Sembol isimlerden biriydi06 Kasım 2026 21:37 CumaSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emekli zammı açıklaması: Enflasyonun üzerinde bir artış olacak06 Kasım 2026 20:13 CumaSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan fon soruşturmasıyla ilgili açıklama: Suç işleyenlere, dolandırıcılara karşı ne gerekiyorsa mücadelemizi yapıyoruz06 Kasım 2026 19:44 CumaSON DAKİKA
Beş şüpheliye 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı: Tutuklama talep edildi06 Kasım 2026 19:40 CumaSON DAKİKA
Fenerbahçe takım otobüsüne silahlı saldırıda 5 şüpheliye 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten dava06 Kasım 2026 19:40 CumaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
İçişleri Bakanı Çiftçi'den fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya hakkında açıklama: Sembol isimlerden biriydiCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emekli zammı açıklaması: Enflasyonun üzerinde bir artış olacakCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan fon soruşturmasıyla ilgili açıklama: Suç işleyenlere, dolandırıcılara karşı ne gerekiyorsa mücadelemizi yapıyoruzFenerbahçe takım otobüsüne silahlı saldırıda 5 şüpheliye 'kasten öldürmeye teşebbüs'ten davaAvrupa'nın kalbinde dikkat çeken vaat: Cumhurbaşkanı adayı, Gazze Kasabı Netanyahu'yu hapse tıkma sözü verdi

Bakan Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya ve fon açıklaması: Yanına kar kalmayacak

21:14, 06/11/2026, CumaG: Güncelleme: 21:38, 06/11/2026, Cuma
Diğer
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili olarak, "Bugünkü tutuklamayı da biliyoruz, fon soruşturmasının sembol isimlerden biriydi. Bu konunun sonuna kadar gidileceğini ve mağduriyetlerin giderileceğini ve yapanların yanına kar kalmayacağını söyleyebilirim" dedi. Bakan Çiftçi soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısını da açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fon soruşturması, sokak çeteleri ile mücadele, okullarda alınan güvenlik önlemleri başta olmak üzere gündeme dair tüm açıklamalarda bulundu.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN FON SORUŞTURMASI AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tv100 ekranlarında fon soruşturması ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sermaye piyasalarında manipülasyon iddiaları üzerine başlatılan fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Kaya Sayan hakkında da konuşan Bakan Çiftçi, "Fon soruşturmasının sembol isimlerden biriydi” ifadesini kullandı.

"KİM HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİYSE O KİŞİLERİN YANINA KAR KALMAYACAK"

Bakan Çifçi, şunları söyledi;

"Cumhurbaşkanımız sürecin başından beri bu konuyu yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanımızın başkanlık ettiği bazı toplantılarda da bulundum. Bu konuda talimatı oldukça net. Kim bu işe girdiyse, haksız kazanç elde ettiyse, o kişilerin bunun yanına kar kalmayacağı, haksız kazanç sağlayan kişilerden tutarların alınıp mağdur kişilere ödeneceği yönünde açıklaması vardı.

Konuyla ilgili Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu'na da konuyla ilgili görev verilmiş durumda. Bunların dışında Adalet Bakanlığımızın da konuyla ilgilli soruşturmaları var.

TUTUKLANANLARIN SAYISINI AÇIKLADI

Rakamları da sizlerle paylaşayım. Şimdiye kadar 433 şüpheli şahıstan 112'si tutuklandı. 186'sı hakkında adli kontrolle serbest bırakılma var. 38 firari için de yakalama kararı çıkartılmış durumda. 359 gerçek ve 111 tüzel kişinin de mal varlıklarına blokaj konuldu. Cumhurbaşkanımız zaten ifade etti.

Hiçbir şekilde bütçeden harcama yapılmadan mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin net bir talimatı var.

"SEMBOL İSİMLERDEN BİRİYDİ... KİMSENİN YANINA KAR KALMAYACAK"

Bugünkü tutuklamayı da biliyoruz, fon soruşturmasının sembol isimlerden biriydi. Bu konunun sonuna kadar gidileceğini ve mağduriyetlerin giderileceğini ve yapanların yanına kar kalmayacağını söyleyebilirim.

"DEVLETİMİZ HER ZAMAN 18 YAŞINDA"

Devletimiz her zaman 18 yaşında. Ben 30 yıllık kamu görevlisiyim. Hiçbir zaman yapanın yaptığı yanına kar kalmamıştır. Yarına kalmıştır ama yanına kalmamıştır. Sorumlular önünde sonunda hesabını verecek.

AFYONKARAHİSAR'DAKİ SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLERE RAHMET DİLEDİ

Dün Afyon'da malesef üzücü bir hadise yaşadık. 8 vatandaşımız hayatını kaybetti. Saldırgan kısa süre içerisinde güvenlik güçlerimiz tarafından yapılan takiple yakalandı. Öncelikle saldırada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum."


Gündem
Kaya çifti adliyede
Gündem
Ummadığımız kişiler bu işe girmiş
Gündem
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı: Hisselerini tasfiyeden bir gün önce sattı
Gündem
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi adliyeye geldi

Başlıklar :İçişleri BakanıMustafa ÇiftçiFon soruşturmasıFatma Betül Sayan Kaya
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Bakan Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya ve fon açıklaması: Yanına kar kalmayacak
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili açıklama yaptı.
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet