Bakan Çiftçi'den Fatma Betül Sayan Kaya ve fon açıklaması: Yanına kar kalmayacak

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili açıklama yaptı.

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, fon soruşturması, sokak çeteleri ile mücadele, okullarda alınan güvenlik önlemleri başta olmak üzere gündeme dair tüm açıklamalarda bulundu.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN FON SORUŞTURMASI AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, tv100 ekranlarında fon soruşturması ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Sermaye piyasalarında manipülasyon iddiaları üzerine başlatılan fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Kaya Sayan hakkında da konuşan Bakan Çiftçi, "Fon soruşturmasının sembol isimlerden biriydi” ifadesini kullandı.

"KİM HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİYSE O KİŞİLERİN YANINA KAR KALMAYACAK"

Bakan Çifçi, şunları söyledi;

"Cumhurbaşkanımız sürecin başından beri bu konuyu yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanımızın başkanlık ettiği bazı toplantılarda da bulundum. Bu konuda talimatı oldukça net. Kim bu işe girdiyse, haksız kazanç elde ettiyse, o kişilerin bunun yanına kar kalmayacağı, haksız kazanç sağlayan kişilerden tutarların alınıp mağdur kişilere ödeneceği yönünde açıklaması vardı.

Konuyla ilgili Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu'na da konuyla ilgili görev verilmiş durumda. Bunların dışında Adalet Bakanlığımızın da konuyla ilgilli soruşturmaları var.

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TUTUKLANANLARIN SAYISINI AÇIKLADI

Rakamları da sizlerle paylaşayım. Şimdiye kadar 433 şüpheli şahıstan 112'si tutuklandı. 186'sı hakkında adli kontrolle serbest bırakılma var. 38 firari için de yakalama kararı çıkartılmış durumda. 359 gerçek ve 111 tüzel kişinin de mal varlıklarına blokaj konuldu. Cumhurbaşkanımız zaten ifade etti.

Hiçbir şekilde bütçeden harcama yapılmadan mağduriyetlerin giderilmesine ilişkin net bir talimatı var.

"SEMBOL İSİMLERDEN BİRİYDİ... KİMSENİN YANINA KAR KALMAYACAK"

Bugünkü tutuklamayı da biliyoruz, fon soruşturmasının sembol isimlerden biriydi. Bu konunun sonuna kadar gidileceğini ve mağduriyetlerin giderileceğini ve yapanların yanına kar kalmayacağını söyleyebilirim.

"DEVLETİMİZ HER ZAMAN 18 YAŞINDA"

Devletimiz her zaman 18 yaşında. Ben 30 yıllık kamu görevlisiyim. Hiçbir zaman yapanın yaptığı yanına kar kalmamıştır. Yarına kalmıştır ama yanına kalmamıştır. Sorumlular önünde sonunda hesabını verecek.

AFYONKARAHİSAR'DAKİ SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDENLERE RAHMET DİLEDİ

Dün Afyon'da malesef üzücü bir hadise yaşadık. 8 vatandaşımız hayatını kaybetti. Saldırgan kısa süre içerisinde güvenlik güçlerimiz tarafından yapılan takiple yakalandı. Öncelikle saldırada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum."

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