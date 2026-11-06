06/11/2026, Cuma17:53
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
47

Bildirimler

Efsane model yıllar sonra geri dönüyor: Bir döneme damga vurmuştu06 Kasım 2026 17:41 CumaSON DAKİKA
Yağmur sonrası Boğaz'da inanılmaz görüntü06 Kasım 2026 17:21 CumaSON DAKİKA
O bölgeden ilk kar manzaraları geldi06 Kasım 2026 16:38 CumaSON DAKİKA
Afyonkarahisar'daki saldırıda çarpıcı detay: Saldırganın geçmişi ortaya çıktı06 Kasım 2026 16:03 CumaSON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize karşı haksızlık yapılmasını kabul etmiyoruz06 Kasım 2026 15:47 CumaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemize karşı haksızlık yapılmasını kabul etmiyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem, sorunların çözüme ulaştırılmasında yetersiz kalıyorCumhurbaşkanı Erdoğan, TRT World Forum'da konuşuyorTürkiye'nin yeni hedefi belli oldu: Kardeş ülkede petrol arayacak📌 CUMA HUTBESİ 'Allah katında amellerin en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır'

Efsane otomobil yıllar sonra geri dönüyor: Yeni model için sürpriz hamle

17:20, 06/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Fiat'ın efsane modeli Punto için geri dönüş süreci başlıyor. 2018 yılında üretimi durdurulan otomobilin dördüncü nesliyle yeniden yollara çıkacağını doğrulayan CEO Arnaud Belloni, yeni modelin hem elektrikli hem de içten yanmalı motor seçenekleriyle geleceğinin sinyalini verdi.

Fiat, Abarth ve Lancia CEO'su Arnaud Belloni, 2018'de üretimi sona eren Fiat Punto modelinin dördüncü nesliyle geri döneceğini doğruladı. Yeni Punto'nun hem elektrikli hem de içten yanmalı motor seçenekleriyle gelmesi bekleniyor.

Fiat Punto yeniden yollara çıkıyor

2026 Paris Otomobil Fuarı'nda L'Automobile Magazine'e konuşan Belloni, B segmentinin Fiat için büyük önem taşıdığını belirtti. Fiat'ın ürün gamında mutlaka bir Punto bulunması gerektiğini söyleyen CEO, Ford Fiesta'nın üretimden kalkmasıyla oluşan boşluğun da Fiat için fırsat olduğunu ifade etti.

Grande Panda ile birlikte satışa sunulacak

Yeni Punto, Fiat'ın B segmentindeki temsilcisi Grande Panda'nın yanında konumlanacak. Crossover sınıfındaki Grande Panda'nın aksine Punto, geleneksel hatchback otomobil tercih eden sürücülere hitap edecek. Tasarımda ise geçmişe gönderme yapan neo-retro çizgiler yerine modern ve özgün bir anlayış benimsenmesi planlanıyor.

Elektrikli ve benzinli motor seçenekleri bekleniyor

İlk kez 1993 yılında Uno'nun yerini almak üzere piyasaya çıkan Punto, 2018'e kadar üç nesil boyunca üretildi. Yeni modelin hem içten yanmalı hem de tamamen elektrikli motor seçenekleriyle gelmesi öngörülüyor.

Punto'nun hangi platform üzerinde geliştirileceği ise henüz netleşmedi. Fiat'ın Grande Panda ve Citroen C3'te kullanılan Smart Car platformu ile yeni Opel Corsa ve Peugeot 208 için planlanan STLA One platformu arasında tercih yapması bekleniyor.

Başlıklar :fiatpuntoefsane modelotomobilelektrikli araçlar
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Efsane otomobil yıllar sonra geri dönüyor: Yeni model için sürpriz hamle

Fiat, Abarth ve Lancia CEO'su Arnaud Belloni, 2018'de üretimi sona eren Fiat Punto modelinin dördüncü nesliyle geri döneceğini doğruladı. Yeni Punto'nun hem elektrikli hem de içten yanmalı motor seçenekleriyle gelmesi bekleniyor.

Fiat Punto yeniden yollara çıkıyor

2026 Paris Otomobil Fuarı'nda L'Automobile Magazine'e konuşan Belloni, B segmentinin Fiat için büyük önem taşıdığını belirtti. Fiat'ın ürün gamında mutlaka bir Punto bulunması gerektiğini söyleyen CEO, Ford Fiesta'nın üretimden kalkmasıyla oluşan boşluğun da Fiat için fırsat olduğunu ifade etti.

Grande Panda ile birlikte satışa sunulacak

Yeni Punto, Fiat'ın B segmentindeki temsilcisi Grande Panda'nın yanında konumlanacak. Crossover sınıfındaki Grande Panda'nın aksine Punto, geleneksel hatchback otomobil tercih eden sürücülere hitap edecek. Tasarımda ise geçmişe gönderme yapan neo-retro çizgiler yerine modern ve özgün bir anlayış benimsenmesi planlanıyor.

Elektrikli ve benzinli motor seçenekleri bekleniyor

İlk kez 1993 yılında Uno'nun yerini almak üzere piyasaya çıkan Punto, 2018'e kadar üç nesil boyunca üretildi. Yeni modelin hem içten yanmalı hem de tamamen elektrikli motor seçenekleriyle gelmesi öngörülüyor.

Punto'nun hangi platform üzerinde geliştirileceği ise henüz netleşmedi. Fiat'ın Grande Panda ve Citroen C3'te kullanılan Smart Car platformu ile yeni Opel Corsa ve Peugeot 208 için planlanan STLA One platformu arasında tercih yapması bekleniyor.

1/5
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet