Efsane otomobil yıllar sonra geri dönüyor: Yeni model için sürpriz hamle

ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ MODELLERİ VE FİYATLARI KASIM 2026: 1 milyon TL’nin altında hangi araçlar var? Yeni yılda engelli ÖTV’siz araç alımı limiti ne kadar olacak?

ÖTV muafiyetli araç modelleri ve fiyatları, otomobil almayı planlayan engelli bireylerin gündeminde. Fiat, Renault, Toyota ve Hyundai’nin listede yer alan modellerinde ÖTV’siz fiyatlar 820 bin 500 TL’den başlıyor. 2027 yılı araç alım üst limitinin yaklaşık 800 bin TL artması beklenirken, hangi modellerin ne kadara alınabildiği ve muafiyet şartları öne çıkıyor. İşte model ve donanım seçeneklerine göre ÖTV muafiyetli araç fiyatları…