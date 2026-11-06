06/11/2026, Cuma10:14
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
63

Bildirimler

Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı06 Kasım 2026 10:06 CumaSON DAKİKA
Ermenistan’dan dikkat çeken karar: 33 yıldır kapalı olan sınırlar her an açılabilir06 Kasım 2026 09:45 CumaSON DAKİKA
Saldırganın komşusu anlattı: 8 kişinin hayatını kaybettiği katliamla ilgili yeni detaylar06 Kasım 2026 09:29 CumaSON DAKİKA
Depoyu doldurmak isteyen sürücülere gece yarısı müjdesi: Tabelalara dikkat06 Kasım 2026 09:15 CumaSON DAKİKA
Sarıgül ailesine yönelik kara para soruşturmasında 11 kişi daha gözaltına alındı06 Kasım 2026 08:47 CumaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandıErmenistan’dan dikkat çeken karar: 33 yıldır kapalı olan sınırlar her an açılabilirDepoyu doldurmak isteyen sürücülere gece yarısı müjdesi: Tabelalara dikkatSarıgül ailesine yönelik kara para soruşturmasında 11 kişi daha gözaltına alındıFatma Betül Sayan Kaya'ya tutuklandı

Dünyanın en küçük otomobili satışa çıkıyor: Fiyatı dudak uçuklattı

09:49, 06/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Guinness Rekorlar Kitabı tarafından resmi olarak dünyanın en küçük seri üretim otomobili ilan edilen Peel P50, 14 Kasım'da açık artırmaya çıkarılacak. Yalnızca bir yetişkin ile alışveriş çantasını taşıyabilecek şekilde tasarlanan zeytin yeşili aracın 40 bin ila 60 bin sterlin arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

İngiltere'nin Warwickshire bölgesindeki Iconic Auctioneers tarafından satışa çıkarılacak üç tekerlekli mikro otomobil görenleri şaşkına çeviriyor.

Man Adası’nda üretilen ve yalnızca bir yetişkin ile alışveriş çantasını taşıyabilecek şekilde tasarlanan Guinness rekortmeni Peel P50, sıra dışı boyutlarıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 137 santimetre uzunluğunda ve 106 santimetre genişliğindeki zeytin yeşili aracın 40 bin ila 60 bin sterlin arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

Geri vitesi bulunmuyor, el yardımıyla çevriliyor

Otomobil, Peel Engineering Şirketi tarafından 1964 yılında Man Adası'nda üretildi. Piyasaya sürüldüğü dönemde 199 sterlinlik fiyat etiketine sahip olan aracın bu değeri günümüzde yaklaşık 3 bin 635 sterline denk geliyor.


Azami hızı saatte yaklaşık 64 kilometre olan araç bir şehir otomobili olarak tasarlandı. Geri vitesi bulunmayan otomobilde sürücünün aracı geriye doğru hareket ettirmek için arka kısımda yer alan tutamaçtan tutarak aracın arka tarafını kaldırıp elle çevirmesi gerekiyor.

Yakıt tasarrufu nedeniyle piyasaya sürüldüğü dönemde "yürümekten daha ucuz" sloganıyla tanıtılan Peel P50, 2010 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en küçük seri üretim otomobili olarak girdi. Üretildiği dönemde geniş kitlelere ulaşamayan modelden 1962 ile 1965 yılları arasında sadece 50 adet üretildi. Günümüzde bu araçlardan 30'dan daha azının varlığını sürdürdüğü ve otomobil koleksiyonerleri tarafından büyük ilgi gördüğü aktarılıyor.

Açık artırmada satılacak

Açık artırmaya çıkarılan zeytin yeşili otomobil, 1964 yılında sıfır araç olarak Finlandiya'ya ithal edildi ve bu yılın başlarına kadar bu ülkede muhafaza edildi. Iconic Auctioneers yetkilileri, aracın orijinal halini koruduğunu ve restorasyon için oldukça uygun durumda olduğunu bildirdi.


Şirketin kurucusu Cyril Cannell tarafından tasarlanan Peel P50, ilk olarak 1962 yılında Earl's Court Bisiklet ve Motosiklet Fuarı'nda tanıtıldı. Üretim sürecinde ön tarafta tek, arka tarafta iki tekerlek düzeninden vazgeçilerek ön tarafta iki, arka tarafta tek tekerlek tasarımına geçildi. 49 cc'lik iki zamanlı motorla desteklenen ve üç vitesli manuel şanzımana sahip olan araç 1963 yılında satışa sunuldu.

Klasik İngiliz spor otomobillerinden daha değerli

Iconic Auctioneers otomobil uzmanı Alex Lucocq, Peel P50'nin otomobil meraklıları ve koleksiyonerleri için özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Aracın son 20 yılda kült bir statü kazandığını vurgulayan Lucocq, otomobilin 1960'ların başında İngiliz otomotiv sektörünün yaratıcılığını ve özgünlüğünü temsil ettiğini dile getirdi.


Lucocq, dünya genelinde sadece 30 civarında örneğinin bulunması ve nadiren pazara çıkması sebebiyle orijinal bir Peel P50'nin günümüzde dönemin birçok İngiliz spor otomobilinden daha yüksek bir değere ulaştığını ifade etti. Açık artırma 14 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

Başlıklar :Peel P50dünyanın en küçük otomobiliaçık artırmalüks otomobil
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Dünyanın en küçük otomobili satışa çıkıyor: Fiyatı dudak uçuklattı

İngiltere'nin Warwickshire bölgesindeki Iconic Auctioneers tarafından satışa çıkarılacak üç tekerlekli mikro otomobil görenleri şaşkına çeviriyor.

Man Adası’nda üretilen ve yalnızca bir yetişkin ile alışveriş çantasını taşıyabilecek şekilde tasarlanan Guinness rekortmeni Peel P50, sıra dışı boyutlarıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 137 santimetre uzunluğunda ve 106 santimetre genişliğindeki zeytin yeşili aracın 40 bin ila 60 bin sterlin arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

Geri vitesi bulunmuyor, el yardımıyla çevriliyor

Otomobil, Peel Engineering Şirketi tarafından 1964 yılında Man Adası'nda üretildi. Piyasaya sürüldüğü dönemde 199 sterlinlik fiyat etiketine sahip olan aracın bu değeri günümüzde yaklaşık 3 bin 635 sterline denk geliyor.


Azami hızı saatte yaklaşık 64 kilometre olan araç bir şehir otomobili olarak tasarlandı. Geri vitesi bulunmayan otomobilde sürücünün aracı geriye doğru hareket ettirmek için arka kısımda yer alan tutamaçtan tutarak aracın arka tarafını kaldırıp elle çevirmesi gerekiyor.

Yakıt tasarrufu nedeniyle piyasaya sürüldüğü dönemde "yürümekten daha ucuz" sloganıyla tanıtılan Peel P50, 2010 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en küçük seri üretim otomobili olarak girdi. Üretildiği dönemde geniş kitlelere ulaşamayan modelden 1962 ile 1965 yılları arasında sadece 50 adet üretildi. Günümüzde bu araçlardan 30'dan daha azının varlığını sürdürdüğü ve otomobil koleksiyonerleri tarafından büyük ilgi gördüğü aktarılıyor.

Açık artırmada satılacak

Açık artırmaya çıkarılan zeytin yeşili otomobil, 1964 yılında sıfır araç olarak Finlandiya'ya ithal edildi ve bu yılın başlarına kadar bu ülkede muhafaza edildi. Iconic Auctioneers yetkilileri, aracın orijinal halini koruduğunu ve restorasyon için oldukça uygun durumda olduğunu bildirdi.


Şirketin kurucusu Cyril Cannell tarafından tasarlanan Peel P50, ilk olarak 1962 yılında Earl's Court Bisiklet ve Motosiklet Fuarı'nda tanıtıldı. Üretim sürecinde ön tarafta tek, arka tarafta iki tekerlek düzeninden vazgeçilerek ön tarafta iki, arka tarafta tek tekerlek tasarımına geçildi. 49 cc'lik iki zamanlı motorla desteklenen ve üç vitesli manuel şanzımana sahip olan araç 1963 yılında satışa sunuldu.

Klasik İngiliz spor otomobillerinden daha değerli

Iconic Auctioneers otomobil uzmanı Alex Lucocq, Peel P50'nin otomobil meraklıları ve koleksiyonerleri için özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Aracın son 20 yılda kült bir statü kazandığını vurgulayan Lucocq, otomobilin 1960'ların başında İngiliz otomotiv sektörünün yaratıcılığını ve özgünlüğünü temsil ettiğini dile getirdi.


Lucocq, dünya genelinde sadece 30 civarında örneğinin bulunması ve nadiren pazara çıkması sebebiyle orijinal bir Peel P50'nin günümüzde dönemin birçok İngiliz spor otomobilinden daha yüksek bir değere ulaştığını ifade etti. Açık artırma 14 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.

1/6
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet