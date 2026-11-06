Dünyanın en küçük otomobili satışa çıkıyor: Fiyatı dudak uçuklattı

Açık artırmada satılacak

Açık artırmaya çıkarılan zeytin yeşili otomobil, 1964 yılında sıfır araç olarak Finlandiya'ya ithal edildi ve bu yılın başlarına kadar bu ülkede muhafaza edildi. Iconic Auctioneers yetkilileri, aracın orijinal halini koruduğunu ve restorasyon için oldukça uygun durumda olduğunu bildirdi.





Şirketin kurucusu Cyril Cannell tarafından tasarlanan Peel P50, ilk olarak 1962 yılında Earl's Court Bisiklet ve Motosiklet Fuarı'nda tanıtıldı. Üretim sürecinde ön tarafta tek, arka tarafta iki tekerlek düzeninden vazgeçilerek ön tarafta iki, arka tarafta tek tekerlek tasarımına geçildi. 49 cc'lik iki zamanlı motorla desteklenen ve üç vitesli manuel şanzımana sahip olan araç 1963 yılında satışa sunuldu.