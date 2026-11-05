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Arif Ahmet Denizolgun'un fethi kabir raporu ortaya çıktı: İşte ölüm nedeni

19:48, 05/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 20:09, 05/11/2026, Perşembe
AA
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Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu yayınlandı.

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılında evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Mezarı açılarak alınan kemik ve toprak örneklerinde yapılan incelemelerde zehirlenmeye işaret eden bulguya rastlanmadı. Raporda, ölümün travma veya zehirlenme sonucu gerçekleştiğine dair tıbbi delil bulunmadığı belirtilerek, Denizolgun'un yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybettiği kanaatine varıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, rapordaki bazı tespitleri yeterli bulmayarak ek rapor talep edeceğini açıkladı.

ATK 1. İhtisas Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde hazırlanan raporda, 7 Eylül 2016'da evinde ölü bulunan Denizolgun'a 8 Eylül 2016'da Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince skopi, ölü muayene ve otopsi işlemleri yapıldığı, otopside biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik inceleme için örnekler alındığı kaydedildi.

Raporda, yapılan radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemlerinden elde edilen bulgular ile otopside alınan örneklerin toksikolojik ve histopatolojik incelenmesi neticesinde, Denizolgun'un ölümünün patolojik (travmatik olmayan) beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatini bildiren raporun, 17 Ekim 2016'da Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği ifade edildi.

Mezarından alınan örnekler incelendi

Raporda, Denizolgun'un mezarında 19 Ağustos'ta yapılan fethi kabir neticesinde alınan örneklerin analiz edilerek incelendiği bildirildi.

Yapılan analiz ve incelemede, mezardan elde edilen kemiklerde, alınan toprak örneklerinde ve mezara uygun mesafe uzaklıktan referans inceleme için alınan toprak örneklerinde farklı miktarlarda molibden, kadmiyum, civa, talyum, kurşun, kobalt, nikel, arsenik, vanadyum tespit edildiği belirtilen raporda, bir parça kemik örneğinde ise bunların yanı sıra antimon tespit edildiği kaydedildi.
Raporda, boyun kıkırdağı ve boyun kemiği parçalarının stereomikroskopik incelemesinde, boyun kemiği gövdesinin sağlam olduğu, boyun kıkırdağının büyük oranda kalsifiye olduğu, kalsifikasyonun tamamlanmamasına bağlı petek görünümlü doku olup yer yer doku eksiği izlendiği, yer yer kırık hatlarının ve kırığa bağlı deformasyonların görüldüğü belirtildi.

Dokularında tespit edilen ağır metallerin normal düzeylerde olduğu tespiti

Raporda, fethi kabir suretiyle elde edilen örneklerin incelemesinde tiroid kartilajda kırık tespit edildiği, kırığın mezara gömme ve çıkarılma işlemleri esnasında oluşmuş olduğu bildirildi.

Ölü muayenesi ve otopsisinde göğüs bölgesinde tanımlanan 3 ekimozun ölümünden önceki 3-14 günlük zaman içerisinde oluşmuş nitelikte oldukları aktarılan raporda, ölüm meydana getirebilecek nitelikte olmadıkları belirtildi.

Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Kişinin ağız burun kapama, boyna bası ve göğse bastırılarak öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, kişinin travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, otopsisinde ve fethi kabir suretiyle elde edilen dokularında tespit edilen ağır metallerin normal düzeylerde olduğu, aranan diğer toksik maddelerin bulunmadığı dikkate alındığında, kişinin zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, ölümünün kesin olmamakla birlikte 6 Eylül 2016'da meydana gelmiş olabileceği, yüksek tansiyon ve kalp damar hastalığı bulunan kişinin ölümünün yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu mütalaa edilmiştir."
Denizolgun'a yapılan radyolojik inceleme (skopi), ölü muayenesi, otopsi, fethi kabir ve alınan örneklerin incelemeleri ile yapılan değerlendirme neticesinde,
"Kişinin ağız burun kapama, boyna bası ve göğse bastırılarak öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, kişinin travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, kişinin zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı ile yüksek tansiyon ve kalp damar hastalığı bulunan kişinin ölümünün yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu meydana gelmiş olduğu"
na dair tespit raporda yer aldı.

Soruşturma kapanmadı: Ek rapor talep edilecek

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp raporuna rağmen soruşturmayı kapatmadı.

Başsavcılık, rapordaki bazı tespitleri yeterli bulmayarak ek rapor talep edeceğini açıkladı.

ATK'nın ölüm nedenini yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olarak belirlemesine rağmen soruşturma dosyasındaki bazı hususların yeniden değerlendirilmesi istendi.

Ek rapor talebinin 6 Kasım 2026'da ATK 1. İhtisas Kuruluna iletilmesi planlanıyor.

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Başlıklar :Arif Ahmet DenizolgunAdli Tıp KurumuFethi kabir işlemi
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Arif Ahmet Denizolgun'un fethi kabir raporu ortaya çıktı: İşte ölüm nedeni
Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin Adli Tıp raporu yayınlandı.
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