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17:17, 05/11/2026, Perşembe

Eyüpsultan'da AVM'nin yolları kaymak gibi vatandaşın yolu köstebek yuvası

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde, İSKİ ve İGDAŞ'ın altyapı çalışmaları sonrası onarılmayan 300 metrelik yol sürücülere ve bölge halkına zor anlar yaşatıyor. Yeni açılan 250 milyon avroluk lüks alışveriş merkezinin bağlantı yolları özenle yapılırken, sadece 200 metre mesafedeki halkın kullandığı caddenin köstebek yuvasına dönmesi çifte standart tartışmalarını beraberinde getirdi. Aylardır çamur ve çukurlarla mücadele eden vatandaşlar ile esnaf, araçlarında ciddi maddi hasarlar oluştuğunu belirterek yetkililerden acil çözüm talep ediyor.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yer alan İhsaniye Mahallesi, altyapı çalışmaları sonrası adeta kaderine terk edilen İstanbul Yolu Caddesi nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşıyor. Bölgede İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSKİ ve İGDAŞ ekiplerinin gerçekleştirdiği kazı çalışmalarının ardından yaklaşık 300 metrelik yol aylardır onarılmadı. Araçların çukurlara düşmemek için zorlu bir mücadele verdiği ve çamur deryasına dönen cadde, dron kamerasıyla havadan saniye saniye görüntülendi. Çevredeki devasa yatırımlarla tam bir tezat oluşturan bu manzara, mahalle sakinlerinin ve bölge esnafının sabrını taşırma noktasına getirdi.


Bölgedeki krizin en dikkat çekici yanı ise yolun bulunduğu konum oldu. Yaklaşık 250 milyon avroluk dev bir yatırımla hayata geçirilen ve Avrupa'nın en büyük outlet merkezlerinden biri olmayı hedefleyen Florentia Village'a sadece 200 metre uzaklıktaki caddenin içler acısı hali tepkilerin odak noktasını oluşturuyor. AVM'nin çevresindeki bağlantı yolları eksiksiz bir şekilde yenilenip hizmete sunulurken, halkın yoğun olarak kullandığı sokağın bozuk bırakılması bölge halkını isyan ettirdi.

Başlıklar :eyüpsultani̇ski̇i̇gdaşaltyapı çalışmaları
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