• Kıdem ve ihbar tazminatı: Çalışılan her yıl için ödenen ve şu an net 32 bin 779 TL olan en düşük asgari ücretli kıdem tazminatı tutarı, yüzde 28,4'lük artışla 42 bin 88 TL'ye çıkacak. Bu tutar yüzde 33,7'lik zamla 43 bin 825 TL'yi bulacak. Ayrıca çalışanların kıdem süresine göre aldıkları ihbar tazminatları da (örneğin 3 yıldan çok çalışanlar için 51 bin 939 TL'den 69 bin 443 TL seviyelerine kadar) yeni oranlara göre güncellenecek.