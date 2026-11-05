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ÖTV'siz alınabilecek otomobiller belli oldu: En ucuz model 849 bin 100 TL'den başlıyor

ÖTV'siz alınabilecek otomobiller belli oldu: En ucuz model 849 bin 100 TL'den başlıyor

Seda Ekinci
09:53, 05/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 09:54, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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ÖTV'siz alınabilecek otomobiller belli oldu: En ucuz model 849 bin 100 TL'den başlıyor

ÖTV'siz otomobil listesi güncellendi! Engelli vatandaşların sıfır kilometre otomobil alımlarında yararlandığı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinde 2027 yılı için yeni üst sınır belli oldu. Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak belirlenmesiyle birlikte 2026 yılında 2 milyon 873 bin 900 lira olan üst limit, 3 milyon 673 bin 706 liraya yükseldi. Yaklaşık 800 bin liralık artışla birlikte ÖTV muafiyeti kapsamında tercih edilebilecek otomobiller yeniden gündeme geldi. Fiat Egea Sedan'ın kampanyalı muafiyetli fiyatı 849 bin 100 TL'den başlarken farklı markaların sedan, SUV ve hibrit modelleri de listede yer aldı. İşte ÖTV'siz alınabilecek otomobiller ve fiyatları...

Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetiyle satın alabileceği otomobillerde 2027 yılı üst limiti, yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranıyla 3 milyon 673 bin 706 liraya yükseldi. 


Engelli vatandaşların ÖTV muafiyetiyle satın alabileceği otomobillerde 2027 yılı üst limiti, yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranıyla 3 milyon 673 bin 706 liraya yükseldi.&nbsp;

ÖTV'siz otomobiller  849 bin 100 TL'den başlıyor


Yaklaşık 800 bin liralık artışla birlikte yeni yılda muafiyet kapsamında alınabilecek araçlar da gündeme geldi. Fiat Egea'nın kampanyalı fiyatı 849 bin 100 liradan başlarken Toyota, Renault ve Hyundai modellerinin fiyatları da belli oldu.


ÖTV'siz otomobiller &nbsp;849 bin 100 TL'den başlıyorYaklaşık 800 bin liralık artışla birlikte yeni yılda muafiyet kapsamında alınabilecek araçlar da gündeme geldi. Fiat Egea'nın kampanyalı fiyatı 849 bin 100 liradan başlarken Toyota, Renault ve Hyundai modellerinin fiyatları da belli oldu.

ÖTV'siz (engelli) araç alımında üst limit ne kadar?


2027 yılında ÖTV muafiyetinden yararlanılarak satın alınacak binek otomobillerin vergiler dahil satış bedelinin 3 milyon 673 bin 706 lirayı aşmaması gerekiyor. Ayrıca araçlarda en az yüzde 40 yerlilik şartı aranıyor. Yalnızca fiyat sınırının altında kalmak, aracın muafiyet kapsamına girmesi için yeterli olmuyor. 

ÖTV'siz (engelli) araç alımında üst limit ne kadar?2027 yılında ÖTV muafiyetinden yararlanılarak satın alınacak binek otomobillerin vergiler dahil satış bedelinin 3 milyon 673 bin 706 lirayı aşmaması gerekiyor. Ayrıca araçlarda en az yüzde 40 yerlilik şartı aranıyor. Yalnızca fiyat sınırının altında kalmak, aracın muafiyet kapsamına girmesi için yeterli olmuyor.&nbsp;

ÖTV muafiyetli en ucuz otomobil hangisi?


Fiat'ın açıkladığı kampanyalı fiyat listesine göre en uygun seçenek Egea Sedan Easy 1.6 MultiJet manuel versiyonu. Modelin ÖTV muafiyetli kampanyalı fiyatı 820 bin 500 TL olarak açıklandı.


ÖTV muafiyetli en ucuz otomobil hangisi?Fiat'ın açıkladığı kampanyalı fiyat listesine göre en uygun seçenek Egea Sedan Easy 1.6 MultiJet manuel versiyonu. Modelin ÖTV muafiyetli kampanyalı fiyatı 820 bin 500 TL olarak açıklandı.

Fiat Egea ve Egea Cross fiyatları:


Model ÖTV muafiyetli fiyat


Egea Easy manuel 849.100 TL

Egea Easy otomatik 989.100 TL

Egea Urban manuel 906.200 TL

Egea Urban otomatik 1.017.600 TL

Egea Lounge manuel 949.100 TL

Egea Lounge otomatik 1.077.100 TL

Egea Cross Street 1.009.100 TL

Egea Cross Urban 1.066.200 TL

Egea Cross Lounge otomatik 1.069.400 TL

Egea Cross Limited 1.142.200 TL


Fiat Egea ve Egea Cross fiyatları:Model ÖTV muafiyetli fiyatEgea Easy manuel 849.100 TLEgea Easy otomatik 989.100 TLEgea Urban manuel 906.200 TLEgea Urban otomatik 1.017.600 TLEgea Lounge manuel 949.100 TLEgea Lounge otomatik 1.077.100 TLEgea Cross Street 1.009.100 TLEgea Cross Urban 1.066.200 TLEgea Cross&nbsp;Lounge otomatik 1.069.400 TLEgea Cross Limited 1.142.200 TL

Toyota Corolla ve C-HR fiyatları


Toyota'nın Corolla ve C-HR modellerinin farklı benzinli ve hibrit versiyonları da listede bulunuyor.

Model ÖTV muafiyetli fiyat

Corolla Vision Plus 1.097.006 TL

Corolla Dream 1.199.784 TL

Corolla Dream X-Pack 1.269.228 TL

Corolla Flame X-Pack 1.302.562 TL

Corolla Passion X-Pack 1.389.901 TL

C-HR Hybrid Flame 1.353.905 TL

C-HR Hybrid Passion 1.603.500 TL


Toyota Corolla ve C-HR fiyatlarıToyota'nın Corolla ve C-HR modellerinin farklı benzinli ve hibrit versiyonları da listede bulunuyor.Model ÖTV muafiyetli fiyatCorolla Vision Plus 1.097.006 TLCorolla Dream 1.199.784 TLCorolla Dream X-Pack 1.269.228 TLCorolla Flame X-Pack 1.302.562 TLCorolla Passion X-Pack 1.389.901 TLC-HR Hybrid Flame 1.353.905 TLC-HR Hybrid Passion 1.603.500 TL

Renault modellerinin fiyatları


Renault tarafında Clio, Duster, Megane ve Boreal modellerinin çeşitli donanım seçenekleri bulunuyor.

Model ÖTV muafiyetli fiyat

Clio Evolution Plus 1.176.429 TL

Clio Esprit Alpine 1.281.296 TL

Duster Evolution Eco-G 1.198.929 TL

Duster Evolution Hybrid 4x4 1.425.000 TL

Megane Touch 1.183.500 TL

Megane Icon 1.479.000 TL

Boreal Evolution 1.428.630 TL

Boreal Techno 1.670.526 TL


Renault modellerinin fiyatlarıRenault tarafında Clio, Duster, Megane ve Boreal modellerinin çeşitli donanım seçenekleri bulunuyor.Model ÖTV muafiyetli fiyatClio Evolution Plus 1.176.429 TLClio Esprit Alpine 1.281.296 TLDuster Evolution Eco-G 1.198.929 TLDuster Evolution Hybrid 4x4 1.425.000 TLMegane Touch 1.183.500 TLMegane Icon 1.479.000 TLBoreal Evolution 1.428.630 TLBoreal Techno 1.670.526 TL

Kimler ÖTV'siz otomobil alabilir? Muafiyetten kimler yararlanabilir?


Mevzuata göre yüzde 90 ve üzerinde engellilik oranına sahip vatandaşlar, belirlenen şartlar dahilinde ÖTV ödemeden araç satın alabiliyor. Ayrıca ortopedik engeli yüzde 40 ve üzerinde olup bu engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan vatandaşlar da gerekli koşulları karşılamaları halinde muafiyetten yararlanabiliyor. Özel tertibat şartı bulunan diğer hak sahipleri için de mevzuattaki koşullar geçerli.

Kimler ÖTV'siz otomobil alabilir? Muafiyetten kimler yararlanabilir?Mevzuata göre yüzde 90 ve üzerinde engellilik oranına sahip vatandaşlar, belirlenen şartlar dahilinde ÖTV ödemeden araç satın alabiliyor. Ayrıca ortopedik engeli yüzde 40 ve üzerinde olup bu engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayan vatandaşlar da gerekli koşulları karşılamaları halinde muafiyetten yararlanabiliyor. Özel tertibat şartı bulunan diğer hak sahipleri için de mevzuattaki koşullar geçerli.
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