Milyonların geliri artacak: 12 kalemde rakamlar sil baştan

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği ocak ayı zammı için geri sayım başlarken, yeni asgari ücretle birlikte çalışma hayatındaki 12 farklı kalemde gelir ve gider tablosu da yeniden şekilleniyor. Başta memur ve emekliler olmak üzere toplumun geniş bir kesimini ilgilendiren yılın ilk artışında, asgari ücret komisyonundan çıkacak karar sadece maaşları değil; işsizlik ödeneğinden kıdem tazminatına, doğum parasından stajyer ücretlerine kadar birçok ödemeyi doğrudan etkileyecek. Peki, masadaki enflasyon tahminlerine göre yeni yılda çalışanları ve işverenleri hangi rakamlar bekliyor? İşte kalem kalem yeni dönemin hesap tablosu...