Fon tasfiyesinde yatırımcılara 117,6 milyar TL ödeme yapıldı

İTO Yönetim Kurulu Başkanlığına Şekib Avdagiç yeniden seçildi: Türkiye ekonomisinin gelecek inşasının bir parçası olacağız

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden Şekib Avdagiç seçildi. Avdagiç yaptığı açıklamada "Türkiye ekonomisinin gelecek inşasının bir parçası olacağız. Nasıl ki bugüne kadar tek gayemiz ülkemiz ve üyemiz olduysa, önümüzdeki 4 yıl aynı gaye için emek verecek ve ter dökeceğiz" dedi.