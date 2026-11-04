Fon tasfiyesinde yatırımcılara 117,6 milyar TL ödeme yapıldı
22:32, 04/11/2026, Çarşamba
DHA
Sermaye piyasasına ilişkin yürütülen işlemlerde, fonların tasfiye sürecinde olağanüstü tasfiye kapsamında 390 bin 219 yatırımcıya 62,2 milyar TL ödeme yapıldığı öğrenildi. Yatırımcılardan 133 bin 839’unun ana parasının tamamının karşılandığı belirlendi. Olağan tasfiye kapsamında ise 55 bin 821 yatırımcıya toplam 55,4 milyar TL ödeme gerçekleştirildiği öğrenildi.
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