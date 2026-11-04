Albayrak Finans’tan yeni reklam filmi
Albayrak Finans, yeni reklam filmiyle ilk filmde izleyiciyle buluşan hikâyeyi farklı bir noktaya taşıyor. İlk reklam filminde İso karakteri ön plandayken, yeni filmde bu kez Erdem Şanlı kendi adıyla bir Albayrak Finans müşterisi olarak kamera karşısına geçti.
Yeni filmde ise bu kez, çekimler sırasında oluşturduğu tasarruf planının teslimat zamanı gelen Erdem Şanlı’nın hayallerini gerçeğe dönüştürme süreci ekrana taşınıyor. Böylece reklam filminde kurgusal bir karakterle başlayan hikâye, gerçek bir müşteri deneyimiyle devam ediyor.
Reklam filmindeki hikâye gerçek bir müşteri deneyimine dönüşüyor
60 saniyelik yeni film, Erdem Şanlı’nın şubeye gelişiyle başlıyor. Müşteri temsilcisiyle gerçekleştirdiği görüşmede, daha önce oluşturduğu tasarruf planının teslimat zamanının geldiğini, evini belirlediğini ve işlemler için hazır olduğunu ifade ediyor.
Filmin devamında annesiyle birlikte yer aldığı samimi sahneler, hikâyeye duygusal bir boyut kazandırıyor. Günlük hayatın içinden doğal bir anlatımla ilerleyen filmde, tasarruf finansman modelinin müşterilerin kendi bütçeleri doğrultusunda plan yapabilmesine ve belirledikleri hedeflere ulaşmasına odaklanılıyor.
Erdem Şanlı’nın hikâyesi üzerinden ilerleyen film, izleyiciye doğrudan bir ürün anlatımı sunmak yerine, bir hayalin nasıl planlandığını ve zamanı geldiğinde gerçeğe dönüştüğünü gösteriyor.
Bütçeye göre planlama ve zamanında teslimat vurgusu
Reklam filminin temel mesajlarından biri, müşterilerin ödeme planlarını kendi bütçelerine göre oluşturabilmeleri ve hayallerine uygun teslimat zamanını planlayabilmeleri. Filmde bu yaklaşım, müşteri temsilcisinin anlatımı ve Erdem Şanlı’nın deneyimi üzerinden doğal bir şekilde aktarılıyor.
Albayrak Finans Genel Müdürü Eyüp Demir, yeni reklam filminin çıkış noktası ve ev ve araba sahibi olma hayallerine yönelik marka iletişiminin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:
Albayrak Finans’tan tasarruf finansman çözümleri
Albayrak Finans, Albayrak Grubu’nun 1952 yılından bu yana farklı sektörlerde edindiği köklü deneyimden güç alarak tasarruf finansman sektöründe faaliyet gösteriyor.
Yeni reklam filmiyle Albayrak Finans, Erdem Şanlı’nın önceki filmden bugüne uzanan hikâyesi üzerinden tasarruf finansman deneyimini gerçek hayatın içinden bir anlatımla izleyiciyle buluşturuyor. Film, “Yarını Güvenle Planlar” söylemiyle tamamlanıyor.