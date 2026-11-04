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Albayrak Finans’tan yeni reklam filmi

Albayrak Finans’tan yeni reklam filmi

17:35, 04/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Albayrak Finans’tan yeni reklam filmi
Albayrak Finans'tan gerçek müşteriyle yeni reklam filmi

Albayrak Finans, yeni reklam filmiyle ilk filmde izleyiciyle buluşan hikâyeyi farklı bir noktaya taşıyor. İlk reklam filminde İso karakteri ön plandayken, yeni filmde bu kez Erdem Şanlı kendi adıyla bir Albayrak Finans müşterisi olarak kamera karşısına geçti.

Reklam filminin çekimleri sırasında
Albayrak Finans
 müşterisi olan
Erdem Şanlı
, annesi için ev, kendisi için ise araba sahibi olma hedefleri doğrultusunda tasarruf planını oluşturdu.

Yeni filmde ise bu kez, çekimler sırasında oluşturduğu tasarruf planının teslimat zamanı gelen Erdem Şanlı’nın hayallerini gerçeğe dönüştürme süreci ekrana taşınıyor. Böylece reklam filminde kurgusal bir karakterle başlayan hikâye, gerçek bir müşteri deneyimiyle devam ediyor.

Reklam filmindeki hikâye gerçek bir müşteri deneyimine dönüşüyor

60 saniyelik yeni film, Erdem Şanlı’nın şubeye gelişiyle başlıyor. Müşteri temsilcisiyle gerçekleştirdiği görüşmede, daha önce oluşturduğu tasarruf planının teslimat zamanının geldiğini, evini belirlediğini ve işlemler için hazır olduğunu ifade ediyor.

Filmin devamında annesiyle birlikte yer aldığı samimi sahneler, hikâyeye duygusal bir boyut kazandırıyor. Günlük hayatın içinden doğal bir anlatımla ilerleyen filmde, tasarruf finansman modelinin müşterilerin kendi bütçeleri doğrultusunda plan yapabilmesine ve belirledikleri hedeflere ulaşmasına odaklanılıyor.

Erdem Şanlı’nın hikâyesi üzerinden ilerleyen film, izleyiciye doğrudan bir ürün anlatımı sunmak yerine, bir hayalin nasıl planlandığını ve zamanı geldiğinde gerçeğe dönüştüğünü gösteriyor.

Bütçeye göre planlama ve zamanında teslimat vurgusu

Reklam filminin temel mesajlarından biri, müşterilerin ödeme planlarını kendi bütçelerine göre oluşturabilmeleri ve hayallerine uygun teslimat zamanını planlayabilmeleri. Filmde bu yaklaşım, müşteri temsilcisinin anlatımı ve Erdem Şanlı’nın deneyimi üzerinden doğal bir şekilde aktarılıyor.

Filmin sonunda
“Siz de hayalinizi bugünden planlayın.”
 mesajının ardından Albayrak Finans’ın marka söylemi ekrana geliyor:
“Albayrak Finans. Yarını Güvenle Planlar.”

Albayrak Finans Genel Müdürü Eyüp Demir, yeni reklam filminin çıkış noktası ve ev ve araba sahibi olma hayallerine yönelik marka iletişiminin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şunları söyledi:

"Albayrak Finans olarak, müşterilerimizin ev ve araba sahibi olma hayallerine ulaşma yolculuklarında güvenilir bir çözüm ortağı olmayı önemsiyoruz. Yeni reklam filmimizde, bu yaklaşımımızı gerçek bir müşteri deneyimi üzerinden anlatmayı hedefledik. Erdem Şanlı’nın Albayrak Finans ile yaşadığı deneyimi; ev ve araba sahibi olma hikâyesini ekranlara taşıyarak, tasarruf finansmanının sunduğu imkânları daha geniş kitlelerle buluşturmak istedik. Kredisiz ve faizsiz finansman modelimizin sunduğu avantajları, samimi ve gerçek bir hikâyeyle aktardığımız reklam filmimizin hem ev hem de araba sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza ilham vereceğine inanıyoruz. Albayrak Finans olarak, daha fazla insanın hayallerine ulaşmasına destek olmaya devam edeceğiz."

Albayrak Finans’tan tasarruf finansman çözümleri

Albayrak Finans, Albayrak Grubu’nun 1952 yılından bu yana farklı sektörlerde edindiği köklü deneyimden güç alarak tasarruf finansman sektöründe faaliyet gösteriyor.

6361 sayılı Tasarruf Finansman Kanunu kapsamında BDDK lisansıyla faaliyet gösteren Albayrak Finans; ev, araç ve çatılı iş yeri sahibi olma hedeflerine yönelik tasarruf finansman çözümleri sunuyor. Şirket, müşterilerinin bütçelerine uygun planlar oluşturabilmesine imkân sağlarken, geliştirdiği dijital altyapıyla hizmetlerini daha erişilebilir ve pratik hale getirmeyi hedefliyor.

Yeni reklam filmiyle Albayrak Finans, Erdem Şanlı’nın önceki filmden bugüne uzanan hikâyesi üzerinden tasarruf finansman deneyimini gerçek hayatın içinden bir anlatımla izleyiciyle buluşturuyor. Film, “Yarını Güvenle Planlar” söylemiyle tamamlanıyor.

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Başlıklar :albayrak finanserdem şanlıreklam filmitasarruf finansman
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