Yunan adasında Türk turist rekoru

Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki Ticaret Odası’ndan gelen verilere göre, 2026 yılında Midilli’yi ziyaret eden Türk vatandaşı sayısı tüm zamanların rekorunu kırarak 125 bin 428 kişiye ulaştı. Yıl sonuna kadar bu sayının 135 bini bulması bekleniyor.

Yunanistan’ın Midilli Adası, 2026 yılında Türk turistlerin akınına uğradı. Midilli Ticaret Odası tarafından yapılan resmî açıklamaya göre, 1 Ocak - 31 Ekim 2026 tarihleri arasında adayı ziyaret eden Türk vatandaşı sayısı, tarihi bir eşiği aşarak 125 bin 428 olarak kayıtlara geçti. Bu rakamın, Midilli’nin Türk turistler için önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini savını güçlendirdiği belirtildi.

Yıl sonunda 135 bin beklentisi

Güncel veriler, yılın son çeyreğinde de ivmenin düşmediğini gösteriyor. Sadece Ekim 2026 ayında adaya 6 bin 301 ziyaretçi geldi. Turizm uzmanları ve Ticaret Odası yetkilileri, önceki yılların verilerine dayanarak bu sayının yıl sonuna kadar 130 bin ile 135 bin arasında bir rakama ulaşacağını öngörüyor.

Geçmiş yılları katladı

Midilli’nin turizm grafiğindeki bu yükseliş, geçmiş yıllarla kıyaslandığında çok daha çarpıcı bir hal alıyor: 2025 yılında adayı 114 bin 458 Türk turist ziyaret etmişti. 2024 yılında ise bu sayı 122 bin 638 olarak kaydedilmiş ve o dönem için en yüksek ikinci rakam olmuştu.

2026 yılı verileri, sadece 2024 ve 2025’i geride bırakmakla kalmadı, aynı zamanda tüm zamanların rekorunu kırarak Midilli’nin Türkler için vazgeçilmez bir turizm destinasyonu olduğunu adeta tescilledi.

Kültürel ve ekonomik köprü güçleniyor

Midilli Ticaret Odası’nın açıklaması, iki kıyı arasındaki güçlü bağların ve adanın cazibesinin her geçen yıl arttığını gösteriyor. Feribot seferleriyle ulaşım kolaylığı, tarihi dokusu, eşsiz koyları ve kültürel yakınlık, Türk turistlerin Midilli’yi tercih etmesindeki en büyük etkenler olarak öne çıkıyor. Rekor ziyaretçi sayısı, adanın ekonomisine de büyük bir canlılık getirirken, iki toplum arasındaki kültürel etkileşimi de zirveye taşıdığı belirtiliyor.

Ekonomi

Borsa İstanbul'da ABD seçimleri dopingi: BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yükseldi

Ekonomi

Çiftçilere 9 ayda 115,5 milyar liralık destek

Ekonomi

TOKİ'den dev gayrimenkul hamlesi: 61 ilde 725 arsa açık artırmayla satışa çıkıyor