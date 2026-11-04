Borsa İstanbul'da ABD seçimleri dopingi: BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yükseldi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, ABD ara seçim sonuçlarının netleşmesiyle azalan küresel belirsizlik ve genele yayılan alımların etkisiyle günün ilk yarısını yüzde 4,62 primle 11.533,38 puandan tamamladı. Bankacılık ve madencilik hisselerinin öncülük ettiği rallede toplam işlem hacmi 87 milyar liraya ulaştı.
Küresel piyasalarda Demokratların ABD Kongresi'nde kontrolü ele almasıyla azalan siyasi belirsizlik, yurt içi piyasalarda güçlü bir risk iştahı yarattı. BIST 100 endeksi saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 509,83 puan artarak yükseliş eğilimini sürdürdü.
MADENCİLİK VE BANKACILIK SEKTÖRLERİ RALLİYE ÖNCÜLÜK ETTİ
Günün ilk yarısında Borsa İstanbul genelinde alıcılı bir seyir hakim oldu. Sektör endekslerinin tamamı günü primli sürdürürken, madencilik sektörü yüzde 9,21'lik artışla prim şampiyonu oldu. Lokomotif sektörlerden bankacılık endeksi yüzde 6,17, holding endeksi ise yüzde 4,12 değer kazandı. Toplam işlem hacmi 87,0 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
ABD SEÇİMLERİ KÜRESEL RİSK İŞTAHINI DESTEKLEDİ
Piyasalardaki sert yükselişte, ABD ara seçim sonuçlarının netlik kazanması ana etken oldu. Kongre dengelerinin belirginleşmesiyle küresel piyasalarda azalan belirsizlik, Borsa İstanbul'a da paralel yansıdı. Sanayi ve bankacılık hisselerine gelen kurumsal alımlar piyasaya ivme kazandırdı.
TEKNİK ANALİZ: 11.600 PUAN DİRENÇ, 11.400 PUAN DESTEK
Analistler, günün ikinci yarısında yurt içinde açıklanacak reel efektif döviz kuru ile ABD'deki ADP özel sektor istihdamı ve dış ticaret verilerinin izleneceğini ifade etti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 seviyeleri direnç; 11.400 ve 11.300 seviyeleri ise kritik destek konumunda bulunuyor.