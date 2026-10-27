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Altın fiyatları için kritik '72 saat' başladı: Avrupa'nın dev şirketi 'en kötü geride kaldı' diyerek yeni seviyeyi açıkladı

Altın fiyatları için kritik '72 saat' başladı: Avrupa'nın dev şirketi 'en kötü geride kaldı' diyerek yeni seviyeyi açıkladı

16:23, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 16:33, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
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Altın fiyatları için kritik '72 saat' başladı: Avrupa'nın dev şirketi 'en kötü geride kaldı' diyerek yeni seviyeyi açıkladı

Küresel piyasalarda altın fiyatları, yaklaşan kritik veriler öncesi yön arayışına girdi. Ons altın 4 bin dolar psikolojik sınırında tutunma mücadelesi verirken, gram altın 6 bin 400 lira seviyelerinde dalgalanıyor. Piyasaların gözü kulağı yarın açıklanacak FED faiz kararı ile perşembe günü gelecek enflasyon verilerine çevrilmişken, Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketinden yatırımcıları yakından ilgilendiren yeni bir tahmin geldi. İşte detaylar.

Fiyatlarda son durum ve kritik seviyeler

Haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,54 primle 4 bin 17 dolardan kapanan ons altın, yeni güne yatay bir seyirle başladı. Teknik analizlerde son üç işlem gününde 3 bin 975 dolar seviyesinin önemli bir destek noktası olarak öne çıktığı görülüyor. Yurt içi piyasalarda ise dün 6 bin 447 lirayı test eden gram altın, bugüne 6 bin 425 liradan giriş yaptıktan sonra 6 bin 407 liraya kadar geriledi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 562 lira, cumhuriyet altını ise 42 bin 46 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Fiyatlarda son durum ve kritik seviyeler Haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,54 primle 4 bin 17 dolardan kapanan ons altın, yeni güne yatay bir seyirle başladı. Teknik analizlerde son üç işlem gününde 3 bin 975 dolar seviyesinin önemli bir destek noktası olarak öne çıktığı görülüyor. Yurt içi piyasalarda ise dün 6 bin 447 lirayı test eden gram altın, bugüne 6 bin 425 liradan giriş yaptıktan sonra 6 bin 407 liraya kadar geriledi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 562 lira, cumhuriyet altını ise 42 bin 46 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Enerji maliyetleri ve güçlü dolar baskısı

Altın fiyatlarındaki baskının arkasında yatan temel nedenler arasında enerji maliyetlerindeki artış ve güçlenen dolar dikkat çekiyor. Brent petrolün 115 dolar sınırına dayanması enflasyon endişelerini yeniden körüklerken, dolar endeksinin 102 seviyesini aşması altının cazibesini zayıflatıyor. Avrupa'daki ekonomik belirsizlikler ve Japon yenindeki değer kaybı da dolar talebini artırarak altın üzerindeki baskıyı derinleştiriyor. Ayrıca ABD'de yapılacak ara seçimlerin ardından Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin artma ihtimali, piyasalarda enflasyonist kaygıları canlı tutuyor.

Enerji maliyetleri ve güçlü dolar baskısı Altın fiyatlarındaki baskının arkasında yatan temel nedenler arasında enerji maliyetlerindeki artış ve güçlenen dolar dikkat çekiyor. Brent petrolün 115 dolar sınırına dayanması enflasyon endişelerini yeniden körüklerken, dolar endeksinin 102 seviyesini aşması altının cazibesini zayıflatıyor. Avrupa'daki ekonomik belirsizlikler ve Japon yenindeki değer kaybı da dolar talebini artırarak altın üzerindeki baskıyı derinleştiriyor. Ayrıca ABD'de yapılacak ara seçimlerin ardından Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin artma ihtimali, piyasalarda enflasyonist kaygıları canlı tutuyor.

FED kararı ve enflasyon verileri yönü tayin edecek

Yatırımcıların ajandasında bu hafta iki büyük gelişme yer alıyor. Yarın açıklanacak FED faiz kararında oranların sabit tutulması beklense de asıl belirleyici unsur FED Başkanı Kevin Warsh'ın vereceği mesajlar olacak. Sıkı para politikasının devamına yönelik olası şahin açıklamalar, tahvil faizlerini yukarı çekerek altın fiyatlarını baskılayabilir. Diğer yandan perşembe günü açıklanacak ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi piyasaların odağında bulunuyor. Çekirdek PCE'de yıllık bazda yüzde 3,1 artış beklenirken, beklentileri aşacak bir verinin FED'in aralık ayında faiz artırımı ihtimalini güçlendireceği, düşük bir enflasyon rakamının ise altına toparlanma fırsatı sunacağı değerlendiriliyor.

FED kararı ve enflasyon verileri yönü tayin edecek Yatırımcıların ajandasında bu hafta iki büyük gelişme yer alıyor. Yarın açıklanacak FED faiz kararında oranların sabit tutulması beklense de asıl belirleyici unsur FED Başkanı Kevin Warsh'ın vereceği mesajlar olacak. Sıkı para politikasının devamına yönelik olası şahin açıklamalar, tahvil faizlerini yukarı çekerek altın fiyatlarını baskılayabilir. Diğer yandan perşembe günü açıklanacak ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi piyasaların odağında bulunuyor. Çekirdek PCE'de yıllık bazda yüzde 3,1 artış beklenirken, beklentileri aşacak bir verinin FED'in aralık ayında faiz artırımı ihtimalini güçlendireceği, düşük bir enflasyon rakamının ise altına toparlanma fırsatı sunacağı değerlendiriliyor.

Dev şirketten yeni tahmin: En kötü geride mi kaldı

Altın piyasasında yaşanan bu hareketli tabloya dair Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketi Amundi'den dikkat çeken bir revizyon geldi. Şirket, eylül ayından bu yana yüzde 10'a yakın değer kaybeden ons altının mevcut seviyelerinden toparlanarak 4 bin 500 dolara ulaşmasını temel senaryo olarak belirledi.

Dev şirketten yeni tahmin: En kötü geride mi kaldı Altın piyasasında yaşanan bu hareketli tabloya dair Avrupa'nın en büyük varlık yönetim şirketi Amundi'den dikkat çeken bir revizyon geldi. Şirket, eylül ayından bu yana yüzde 10'a yakın değer kaybeden ons altının mevcut seviyelerinden toparlanarak 4 bin 500 dolara ulaşmasını temel senaryo olarak belirledi.

Amundi Yatırım Enstitüsü Çoklu Varlık Stratejisi Başkanı Lorenzo Portelli, altın piyasasında en kötü dönemin geride kalmış olabileceğini ifade etti. Geçmiş haftalarda yapay zeka yatırımlarındaki satışların diğer piyasalara sıçramasıyla değer kaybeden altının, yatırımcıların pozisyonlarını hafifletmesinin ardından yeniden yükseliş zemini bulabileceği öngörülüyor. Daha önce telaffuz edilen 5 bin dolarlık yıl sonu hedefinin ise mevcut ekonomik koşullarda zayıfladığı belirtiliyor.

Amundi Yatırım Enstitüsü Çoklu Varlık Stratejisi Başkanı Lorenzo Portelli, altın piyasasında en kötü dönemin geride kalmış olabileceğini ifade etti. Geçmiş haftalarda yapay zeka yatırımlarındaki satışların diğer piyasalara sıçramasıyla değer kaybeden altının, yatırımcıların pozisyonlarını hafifletmesinin ardından yeniden yükseliş zemini bulabileceği öngörülüyor. Daha önce telaffuz edilen 5 bin dolarlık yıl sonu hedefinin ise mevcut ekonomik koşullarda zayıfladığı belirtiliyor.

Uzun vadeli yatırımcılara sabır çağrısı

Piyasalarda aralık ayında olası bir faiz artırımının büyük ölçüde fiyatlandığını belirten uzmanlar, yatırımcılara kısa vadeli fiyat hareketleri karşısında sabırlı olmalarını tavsiye ediyor. Mevcut seviyelerin uzun vadeli yatırımcılar açısından yeni bir giriş fırsatına neden olabileceğini belirten analistler, makroekonomik belirsizliklere karşı güvenli liman arayışının sürdüğünü vurguluyor. Dünya Altın Konseyi'nin açıklayacağı yeni merkez bankası alım verileri de değerli metalin uzun vadeli görünümü açısından piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Uzun vadeli yatırımcılara sabır çağrısı Piyasalarda aralık ayında olası bir faiz artırımının büyük ölçüde fiyatlandığını belirten uzmanlar, yatırımcılara kısa vadeli fiyat hareketleri karşısında sabırlı olmalarını tavsiye ediyor. Mevcut seviyelerin uzun vadeli yatırımcılar açısından yeni bir giriş fırsatına neden olabileceğini belirten analistler, makroekonomik belirsizliklere karşı güvenli liman arayışının sürdüğünü vurguluyor. Dünya Altın Konseyi'nin açıklayacağı yeni merkez bankası alım verileri de değerli metalin uzun vadeli görünümü açısından piyasalar tarafından yakından takip edilecek.
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