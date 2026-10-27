Altın fiyatları için kritik '72 saat' başladı: Avrupa'nın dev şirketi 'en kötü geride kaldı' diyerek yeni seviyeyi açıkladı

Ekonomist Muhammet Bayram gram altın için net rakamı verdi: 8 bin lira için o şartı açıkladı

Altın fiyatlarındaki yatay seyir yatırımcının kafasında soru işaretleri oluştururken, Ekonomist Muhammet Bayram'dan piyasaların yönünü tayin edecek kritik bir değerlendirme geldi. Küresel gerilimler, Fed’in faiz politikası ve döviz kurlarındaki hareketliliğin değerli metaller üzerindeki baskısına dikkat çeken Bayram, gram altın için merakla beklenen 8 bin lira hedefine ilişkin çarpıcı öngörülerini paylaştı. Sadece altın değil, Borsa İstanbul için de yatırımcıların portföy dağılımına yönelik net oranlar veren uzman isim, mevcut seviyelerin ne anlama geldiğini ve 2027 yılı için ezber bozacak piyasa senaryosunu açıkladı.