Borsa İstanbul'a '29 Ekim' ayarı: Takas takvimi değişti

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda resmi tatil takvimi nedeniyle takas sürelerinde kayma yaşandı. Yapılan düzenlemeye göre dünkü işlemlerin takası 30 Ekim Cuma günü tamamlanacak. Bugünkü ve yarınki işlemlerin takas takvimi ise hafta sonu ve tatil arası birleştiği için 2 Kasım Pazartesi gününe aktarıldı.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 29 Ekim Perşembe günü Borsa İstanbul'da işlem yapılmayacak. Yatırımcıların takas ve takvim ayarlamalarını dikkate alarak pozisyonlarını yönetmesi beklenirken, işlemler 30 Ekim Cuma günü normal seans saatleriyle yeniden başlayacak.

Düzenleme sadece pay piyasasını değil vadeli işlemleri de kapsadı. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 29 Ekim Perşembe günü takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.

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