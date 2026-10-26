Bankada işlemi olanlar dikkat: 28 Ekim’de bankalar açık mı, yarım gün mü? Çarşamba günü saat kaça kadar açık?
28 Ekim banka çalışma saatleri, Cumhuriyet Bayramı öncesinde şubeden işlem yapacak vatandaşların gündeminde. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü yarım gün hizmet verecek bankalar saat 13.00’te kapanacak; işte bayram öncesi banka ve Borsa İstanbul çalışma takviminin ayrıntıları.
28 Ekim banka çalışma saatleri, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarım gün olarak uygulanacak. Çarşamba günü bankalar saat 13.00 itibarıyla kapalı olacak.
Türkiye’de 28 Ekim banka çalışma saatleri, Cumhuriyet Bayramı öncesindeki yarım günlük tatil nedeniyle değişecek. Bankalar, 28 Ekim 2026 Çarşamba günü saat 13.00’e kadar faaliyet gösterecek.
28 Ekim’de bankalar yarım gün mü çalışacak?
28 Ekim’de bankalar yarım gün hizmet verecek. Cumhuriyet Bayramı tatilinin öğleden sonra başlaması nedeniyle saat 13.00 itibarıyla bankalarda mesai sona erecek.
Borsa İstanbul’un bayram takvimi nasıl olacak?
Borsa İstanbul’un 2026 yılı resmî tatil takviminde de 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil olarak yer alıyor.
Takvimde belirtilen çalışma düzeni şöyle:
- 28 Ekim 2026 Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarım gün tatil; saat 13.00’e kadar açık.
- 29 Ekim 2026 Perşembe: Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kapalı.