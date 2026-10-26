Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kim kazanır? GS-FB maç istatistikleri
Trendyol Süper Lig'in 9. haftası Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Bugün saat 21. 30'da oynanacak derbi maçının sonucu merakla bekleniyor. Yapay zekadan derbi tahmini geldi. Peki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kim kazanır, maçı kim alır? GS-FB maç istatistikleri
Galatasaray ile Fenerbahçe ligin 9. haftasında derbi maçta kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak. Sezonda 6 galibiyet ve birer beraberlikle mağlubiyeti bulunan Galatasaray, 19 puanla 8. haftayı lider kapattı. Fenerbahçe ise 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayarak 16 puanla haftaya, üçüncü sırada girdi. Galatasaray derbiyi kazanıp liderliğini sürdürmek istiyor.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kim kazanır? Yapay zekadan çarpıcı skor tahmini
Yapay zeka ChatGPT’e göre, derbinin galibi Fenerbahçe.
ChatGPT, Galatasaray 2-1 Fenerbahçe. Galatasaray’ı az farkla favori gördü.
Ayrıca Yapay zeka, Fenerbahçe, Galatasaray’ın baskısını pasla aşabilirse tehlikeli fırsatlar bulabileceğini iddia etti. Galatasaray ise taraftar desteğiyle oyunu rakip yarı sahaya yerleştirirse avantaj kazanacağını dile getiren ChatGPT, iki takımın da gol bulduğu bir maç bekliyor. beraberlik için yapay zekanın skor tercihi 1-1.
Gemini ise Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin karşılaşmanın 1-1 veya 2-2'lik beraberlikle sonuçlanacağını tahmin etti.
Galatasaray - Fenerbahçe istatistikleri
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde 139. kez karşı karşıya gelecek. Bu rekabette galibiyet sayılarında sarı lacivertlilerin 53-39 üstünlüğü bulunuyor (46B).
Ev sahibi, Dursun Özbek’in başkanlığında 18. Fenerbahçe derbisine bugün sahasında çıkacak. 2 farklı dönemde başkanlık yapan Özbek geride kalan 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
Aziz Yıldırım ise 2. döneminde ilk toplamda ise Fenerbahçe Başkanı olarak 54. kez Galatasaray derbisinin heyecanını yaşayacak. Önceki 53 maçta Kanarya 22 galibiyet, 15 beraberlik alırken 16 kez sahadan yenilgi ile ayrıldı.
Dursun Özbek, Galatasaray’da 2 farklı dönemde yaklaşık 7 yıl görev yaparken bu periyotta 4 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası 3 de TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
Aziz Yıldırım ise 20 yıllık ilk döneminde 6 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 3 de TFF Süper Kupa zaferi gördü.