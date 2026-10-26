Mısır’dan Suudi Arabistan kararı: Askeri destek talebine onay çıktı

Yemen'de Husilerin saldırıları sürerken dikkat çeken bir adım atıldı.

Mısır Meclisi, Suudi Arabistan’a askeri destek sağlanmasına yönelik talebi onayladı.

Kararla Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye, Suudi Arabistan’ın güvenliğini ve savunmasını desteklemek amacıyla gerekli adımları atma yetkisi verildi.

Husilerin saldırıları

Karar, Yemen’deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarının arttığı bir dönemde alındı.

Riyad yönetiminin savunmasına destek verilmesini öngören adımın, Mısır’ın bölgedeki çatışmalara olası askeri katılımının önünü açabileceği değerlendiriliyor.

Mısır Mekke İttfakı'na katılabilir

Mısır, İran ve İran destekli grupların Körfez ülkelerine dönük saldırılarını sık sık kınamasına rağmen şimdiye kadar doğrudan bir sıcak çatışmanın içinde yer almamıştı.

Kahire yönetimi; Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında imzalanan Mekke İttifakı'na da henüz resmi olarak taraf olmuş değil. Ancak Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty'nin bu ay yaptığı "Mısır, Mekke İttifakı’na üyeliği ciddi bir değerlendirme aşamasında" açıklaması, meclisten çıkan son askeri yetki kararıyla birleştiğinde Kahire’nin savunma politikalarında tarihi bir eşikte olduğuna işaret ediyor.

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