İŞKUR Gençlik Programı kura sonuçları 2026 isim listesi ne zaman açıklanacak? İŞKUR Gençlik Programı başvuru sonuçları nasıl sorgulanabilir?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarını kesintiye uğratmadan iş deneyimi kazanmalarını ve maddi destek sağlamalarını amaçlayan İŞKUR Gençlik Programı 2026 başvurularında detaylar kesinleşti. Üniversite öğrencilerine büyük bir maddi nefes aldıracak dev proje kapsamında bu yıl tam 150 bin öğrenciye kontenjan ayrıldığı müjdelendi. "İŞKUR Gençlik Programı günlük kaç TL veriyor, aylık ödeme miktarı ne kadar ve başvurular nereden yapılır?" sorularına yanıt arayan öğrenciler için finansal detaylar da açıklandı. Program kapsamında katılım sağlayan üniversitelilere günlük 1.375 TL devam ödemesi yapılacak olup; ayda azami 14 gün katılım sağlayan bir öğrenci aylık toplam 19.250 TL'ye varan gelir desteği elde edebilecek. Hem derslerini aksatmayıp hem de iş tecrübesi edinmek isteyen adaylar başvurularını İŞKUR e-Şube (esube.iskur.gov.tr) sistemi üzerinden veya programın resmi internet sitesi aracılığıyla e-Devlet şifrelerini kullanarak saniyeler içinde tamamlayabiliyor. Üniversitelerin İŞKUR Gençlik Programı kura çekimi tarihi açıklandı. Gençlik Programı kurası sonuçları kazananlar isim listesi ilgili üniversitelerin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılmakta.