Fon soruşturmasında hangi şirketin hisseleri inceleniyor? Resmi açıklama geldi! Payları incelenen şirketler listesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmalarında yeni gelişme yaşandı. Fon soruşturması kapsamında, Işıklar Enerji ve Yapı Holding, Vişne Madencilik, Odine Solutions ve Tera Finansal Yatırımlar Holding paylarına ilişkin incelemelerde 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İşte haberin detayları.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında yeni bir adım atıldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, borsada işlem gören 4 şirketin paylarına ilişkin iddialar incelemeye alındı.
Fon soruşturmasında hangi şirketin hisseleri inceleniyor?
Soruşturma kapsamında payları incelenen şirketler şöyle:
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO)
Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD)
Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE)
Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL).
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, söz konusu şirketlerin paylarına ilişkin iddialar ve SPK raporları değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.