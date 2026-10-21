Yurt dışı emeklilik borçlanma TABLOSU: Yurt Dışı Borçlanması Hesaplama Ekranı

Hangi yurt dışı süreleri borçlanılabilir?

Yurt dışı borçlanması kapsamında değerlendirilebilen süreler genel olarak üç grupta ele alınıyor:

Yurt dışındaki sigortalılık süreleri: İlgili ülkede sigortalı olarak çalışılan ve belgelendirilebilen dönemler.

İşsizlik süreleri: Sigortalılık dönemleri arasında veya sonunda kalan ve mevzuattaki şartları karşılayan işsizlik süreleri. Bu kapsamda her bir dönemde en fazla bir yıla kadar olan süreler değerlendirilebiliyor.

Ev kadınlığı süreleri: Kadınların yurt dışında ev kadını olarak geçirdikleri ve mevzuat kapsamında kabul edilen süreler.

Ev kadınlığı kapsamında borçlanılabilecek dönemler değerlendirilirken medeni durumdan ziyade yurt dışında geçen sürenin niteliği ve diğer yasal şartlar önem taşıyor. Her yurt dışı döneminin otomatik olarak borçlanma kapsamına girmediği, sürelerin belgelerle desteklenmesi gerektiği unutulmamalı.