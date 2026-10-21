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TCDD işçi alımı var mı başvurular başladı mı, alımlar ne zaman? TCDD işçi alımı kadro dağılımı başvuru şartları

TCDD işçi alımı var mı başvurular başladı mı, alımlar ne zaman? TCDD işçi alımı kadro dağılımı başvuru şartları

13:10, 21/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 13:20, 21/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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TCDD işçi alımı var mı başvurular başladı mı, alımlar ne zaman? TCDD işçi alımı kadro dağılımı başvuru şartları
Devlet Demir Yolları Sürekli İşçi Alımı İlanı Başvuruları

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünün 166 sürekli işçi alımı için başvurular bugün başladı. Alım yapılacak kadrolar ve branşlara göre kontenjan dağılımı netleşirken adaylar, başvurularını 26 Ekim’e kadar tamamlayabilecek. Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Sivas, Hatay'ın da olduğu bazı illerde alımlar yapılacak. İşte TCDD işçi alımı başvuru şartları ile kadro dağılımı.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 166 sürekli işçi alımı ilanında beklenen başvuru süreci 21 Ekim 2026 tarihi itibarıyla resmen başladı. Türkiye genelindeki farklı bölge müdürlükleri ve iş yerlerinde görevlendirilecek adaylar için son başvuru tarihi 26 Ekim 2026 olarak açıklandı. "TCDD 166 işçi alımı başvuruları nereden yapılır, kadro branş dağılımı ve başvuru şartları nelerdir?" sorularına yanıt arayan adaylar için alım yapılacak teknik branş ve kontenjan detayları netleşti.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 166 sürekli işçi alımı ilanında beklenen başvuru süreci 21 Ekim 2026 tarihi itibarıyla resmen başladı. Türkiye genelindeki farklı bölge müdürlükleri ve iş yerlerinde görevlendirilecek adaylar için son başvuru tarihi 26 Ekim 2026 olarak açıklandı. "TCDD 166 işçi alımı başvuruları nereden yapılır, kadro branş dağılımı ve başvuru şartları nelerdir?" sorularına yanıt arayan adaylar için alım yapılacak teknik branş ve kontenjan detayları netleşti.


TCDD İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

TCDD işçi alımı başvuruları 21-26 Ekim 2026 tarihleri aralığında kabul edilecek. 21 Ekim 2026 Pazartesi günü itibarıyla İŞKUR üzerinden başvuruları alınmaya başlanan kadrolar için adaylar, il bazındaki kontenjanları ve aranan eğitim şartlarını dikkatle inceliyor.

TCDD İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?TCDD işçi alımı başvuruları 21-26 Ekim 2026 tarihleri aralığında kabul edilecek. 21 Ekim 2026 Pazartesi günü itibarıyla İŞKUR üzerinden başvuruları alınmaya başlanan kadrolar için adaylar, il bazındaki kontenjanları ve aranan eğitim şartlarını dikkatle inceliyor.

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İşlemler, İŞKUR e-Şube (esube.iskur.gov.tr) üzerinden, e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapılarak "Açık İş İlanları" sekmesinden yapılıyor. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listeden yalnızca bir iş yeri ve bir meslek dalı için başvuru yapma hakkına sahip. Alımlar il ve ilçe düzeyinde yapıldığından, adayların ikamet adreslerinin (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) başvurdukları yerle uyumlu olması şartı isteniyor.

TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?İşlemler, İŞKUR e-Şube (esube.iskur.gov.tr) üzerinden, e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapılarak "Açık İş İlanları" sekmesinden yapılıyor. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listeden yalnızca bir iş yeri ve bir meslek dalı için başvuru yapma hakkına sahip. Alımlar il ve ilçe düzeyinde yapıldığından, adayların ikamet adreslerinin (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) başvurdukları yerle uyumlu olması şartı isteniyor.

TCDD DAİMİ İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

İlana başvurmak isteyen adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gibi genel şartların yanı sıra, TCDD'nin çalışma koşullarına uygun spesifik şartları da taşıması gerekmektedir. İlan kapsamında sadece erkek adayların başvuruları kabul edilecektir. Ayrıca adayların ilan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olması zorunludur. Alımlar sadece lise ve dengi (ortaöğretim) meslek okulu mezunlarına yöneliktir. İlgili alandan mezun olunması şarttır (Örneğin; Elektrikçi için Elektrik-Elektronik Teknolojisi mezunu olmak). Dikkat: Ön lisans veya lisans diplomasına sahip olanların bu ilana başvurması kesinlikle kabul edilmemektedir. Adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması (yapmış, tecilli veya muaf) ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olması gerekmektedir. İşin niteliği gereği, tehlikeli işler sınıfında çalışmaya engel bir sağlık sorununun bulunmaması, vardiyalı ve gece çalışma düzenine uyum sağlanması istenmektedir.

TCDD DAİMİ İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?İlana başvurmak isteyen adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gibi genel şartların yanı sıra, TCDD'nin çalışma koşullarına uygun spesifik şartları da taşıması gerekmektedir. İlan kapsamında sadece erkek adayların başvuruları kabul edilecektir. Ayrıca adayların ilan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olması zorunludur. Alımlar sadece lise ve dengi (ortaöğretim) meslek okulu mezunlarına yöneliktir. İlgili alandan mezun olunması şarttır (Örneğin; Elektrikçi için Elektrik-Elektronik Teknolojisi mezunu olmak). Dikkat: Ön lisans veya lisans diplomasına sahip olanların bu ilana başvurması kesinlikle kabul edilmemektedir. Adayların askerlikle ilişiğinin bulunmaması (yapmış, tecilli veya muaf) ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olması gerekmektedir. İşin niteliği gereği, tehlikeli işler sınıfında çalışmaya engel bir sağlık sorununun bulunmaması, vardiyalı ve gece çalışma düzenine uyum sağlanması istenmektedir.

TCDD HANGİ MESLEKLERDEN/KADROLARDAN İŞÇİ ALINACAK?

Kurum, 166 kişilik kontenjanı operasyonel ihtiyaçlarına göre farklı meslek dallarına bölüştürmüştür. En fazla istihdam sağlanacak kadrolar şunlardır:

Lokomotif ve Vagon Tamirciliği (Mekaniker)

Elektrikçi (Genel)

Motor ve Makine Teknisyeni

Tren Teşkil İşçisi

Elektronik İşçisi

Kaynakçı ve Tesviyeci


TCDD HANGİ MESLEKLERDEN/KADROLARDAN İŞÇİ ALINACAK?Kurum, 166 kişilik kontenjanı operasyonel ihtiyaçlarına göre farklı meslek dallarına bölüştürmüştür. En fazla istihdam sağlanacak kadrolar şunlardır:Lokomotif ve Vagon Tamirciliği (Mekaniker)Elektrikçi (Genel)Motor ve Makine TeknisyeniTren Teşkil İşçisiElektronik İşçisiKaynakçı ve Tesviyeci
Başlıklar :TCDDTCDD işçi alımıTCDD işçi alımı kadro dağılımı
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