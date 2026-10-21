İstanbul su kesintisi 21 Ekim 2026: İSKİ ilçe ve mahalle listesi, sular ne zaman ve saat kaçta gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan güncel arıza ve bakım duyurusuna göre, içme suyu isale hatlarında gerçekleştirilen zorunlu altyapı ve bağlantı çalışmaları nedeniyle 21 Ekim 2026 Çarşamba günü megakentin 3 ilçesindeki toplam 9 mahallede planlı su kesintisi uygulanıyor. Sabah saat 10.00 itibarıyla başlayan ve kesintisiz 11 saat sürmesi planlanan çalışmalar neticesinde hanelere ve iş yerlerine su verilemiyor. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre kesintiden etkilenen ilçe ve mahalleler şu şekildedir:
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan resmi duyuruya göre, yürütülen ana isale hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle 21 Ekim 2026 Çarşamba günü megakentin 3 ilçesindeki toplam 9 mahallede planlı su kesintisi uygulanacaktır. İSKİ açıklamasında, kesintinin11 saat boyunca süreceği belirtilerek vatandaşların gerekli tedbirleri almaları rica edildi. Çalışma kapsamında su verilemeyecek ilçe ve mahalleler şu şekildedir:
İSKİ su kesintisi hangi ilçe ve mahallede olacak?
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde deplase çalışmaları tamamlanan 800 milimetre ve 400 milimetre çapındaki isale hatlarının mevcut isale hatlarına bağlantı çalışmaları yapılacak.
Başakşehir'de Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi,
Esenyurt'ta Orhangazi Mahallesi,
Arnavutköy'de Ömerli, Deliklikaya,
Hastane, Hadımköy, Yassıören, Yeşilbayır ve Dursunköy mahallelerine su verilemeyecek.
İSKİ sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, kesinti yarın 10.00 ve 21.00 saatleri arasında yaşanacak.