Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı 2026 başvuruları ne zaman? KPSS’li sözleşmeli personel ve KPSS şartsız İŞKUR işçi alımı kadro ve branş dağılımı

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alımı yapılacağının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmasının ardından, başvuru takvimi, KPSS şartlı sözleşmeli pozisyonlar ve KPSS şarsız İŞKUR sürekli işçi alımı detayları en çok araştırılan konular arasında yer aldı. "Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, ÖSYM ve İŞKUR kadro dağılımı nasıl olacak?" soruları yanıt buluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusuyla toplam alım sayısı netleşirken hemşire, ebe, sağlık teknikeri, fizyoterapist, diyetisyen, psikolog ve diğer sağlık meslek gruplarına kaç kişilik kontenjan ayrılacağına ilişkin resmî bir liste yayımlanmadı. Sağlık Bakanlığı alımı için başvuruda bulunacak binlerce adayın gündeminde başvuru tarihleri, KPSS şartı, kadro ve branş dağılımı yer aldı.