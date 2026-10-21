ALES/3 geç başvuruları başladı: ÖSYM 2026 ALES başvuru ücreti ne kadar? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ne zaman?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES/3) normal başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru ekranı erişime açıldı. Adaylar, bugün saat 23.59’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden başvurularını tamamlayabilecek. Peki ÖSYM 2026 ALES başvuru ücreti ne kadar ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ne zaman? İşte detaylar.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/3) için normal başvuru süreci tamamlanırken, belirtilen tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar için gözler geç başvuru gününe çevrildi. "2026 ALES/3 geç başvuruları başladı mı, geç başvuru günü ne zaman ve sınav ücreti nasıl yatırılır?" soruları adayların gündeminde üst sıralarda yer alıyor.
ALES/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN, ALES BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
ALES/3 başvurularını kaçıran adaylar, 21 Ekim’de saat 10.00 ile 23.59 arasında geç başvuru yapabilecek. Sınav ise 29 Kasım 2026’da gerçekleştirilecek.
ALES/3 GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2026-ALES/3 geç başvuru ücreti 1.800 TL oldu. Normal başvuru döneminde 1.200 TL olarak uygulanan sınav ücreti, geç başvuru gününde yüzde 50 artırımlı olarak tahsil ediliyor.
ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre 2026-ALES/3, 29 Kasım 2026 Pazar günü ÖSYM sınav merkezlerinde yapılacak. Yılın son ALES oturumu tek oturum halinde düzenlenecek.
ALES SINAVI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?
Adaylar başvuru işlemlerini yalnızca ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) portalı (ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle dijital ortamda yapabileceklerdir. Yüzde 50 artırımlı olarak belirlenen geç başvuru sınav ücretinin de yine aynı gün (21 Ekim) saat 23.59'a kadar ÖSYM’nin "ÖDEMELER" alanı üzerinden kredi/banka kartı ile ödenmesi gerekmektedir.