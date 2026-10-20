Dışişleri Bakanı Fidan'dan Dibeybe ve Hafter ile kritik görüşme
22:22, 20/10/2026, Salı
AA
Hakan Fidan, Dibeybe ve Saddam Hafter ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter ile telefonda görüştü. Fidan, görüşmelerde Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası konusunda Libya Temsilciler Meclisi tarafından alınan karar dolayısıyla teşekkürlerini iletti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ve Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter ile telefonda görüştü.
Mutabakat Muhtırası teşekkürü
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Dibeybe ve Hafter ile telefon görüşmelerinde, Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası konusunda Libya Temsilciler Meclisi tarafından alınan karar için teşekkür etti.
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