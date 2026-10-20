Dışişleri Libya'nın 'deniz yetki' kararını memnuniyetle karşıladı
Dışişleri Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisinin Türkiye ile Libya arasında 2019’da imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı'na ilişkin kararını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık, mutabakatın iki ülkenin karşılıklı haklarını gözettiğini ve Akdeniz’de güven, istikrar ve barışa katkı sunduğunu vurguladı.
Dışişleri Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisinin Türkiye ile Libya arasında 2019’da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakata yönelik kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 20 Ekim'de kabul edilen kararın iki ülke arasındaki iş birliğinin derinleşmesine katkı sağlayacağı vurgulandı.
Mutabakat Muhtırası'nın uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkeleri temelinde iki ülkenin karşılıklı hak ve menfaatlerini gözettiği belirtilen açıklamada, Türkiye'nin Akdeniz'de güven, istikrar ve barışın sağlanması amacıyla tüm ortaklarla birlikte çalışma iradesini sürdüreceği kaydedildi.