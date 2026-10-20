Libya Parlamentosu, Türkiye ile deniz yetki alanlarının sınırlarını belirleyen anlaşmaya onay verdi.

Yedi yıllık bekleyiş sona erdi

Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisi, Türkiye ile 2019’da imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı. Yaklaşık yedi yıldır beklenen karar, Doğu Akdeniz’deki dengeler açısından önem taşıyor.

Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019’da imzalanan mutabakat, iki ülkenin Akdeniz’deki deniz yetki alanlarını belirliyor. Anlaşma, Trablus merkezli hükümet tarafından imzalanmış ve TBMM tarafından da onaylanmıştı. Libya’daki siyasi bölünme nedeniyle doğudaki Temsilciler Meclisi ise uzun süre mutabakata karşı çıkmıştı.

Doğu ve batı aynı noktada buluştu

Libya’da batıda BM tarafından tanınan hükümet, doğuda ise Halife Hafter’e yakın güçlerin etkili olduğu ayrı siyasi merkezler bulunuyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, daha önce anlaşmanın geçerliliğine itiraz etmişti. Son onayla birlikte Libya’nın iki siyasi merkezi arasındaki anlaşmazlıkta yeni bir aşamaya geçildi.

Doğu Akdeniz’de stratejik öneme sahip

Birleşmiş Milletler, Türkiye-Libya mutabakatını 30 Eylül 2020’de kayıtlarına geçirmişti. Yunanistan’ın da itiraz ettiği anlaşma, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarına ilişkin politikasında önemli bir yer tutuyor.

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