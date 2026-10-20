Fransa Marsilya'da da kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Yerel basının yetkililere dayandırdığı haberlerde, 17 Ekim'deki eylemlerde en fazla şiddet olayına sahne olan şehirler arasında yer alan Marsilya'da, 24 Ekim'e kadar 22.00-05.00 saatlerinde 18 yaş altındaki kişiler için sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi.

Fransa'da dün Paris, Lyon, Lille, Nice, Douai ve Wattignies kentlerinin belirli bölgelerinde gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.

Fransa'daki eylemler

Öğrencilerin de desteklediği Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken, 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Limoges Belediye Binası ve Lyon kentindeki turizm ofisi ateşe verilmiş, Marsilya kentinde eylemciler belediye binasına zarar vermişti.

Eylemlerde iş yeri zarar görenler hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Hükümet olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon ve Nice şehirleri başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.

Dünya

Fransa’da sokaklar alev alev: Öğrenci eylemleri yağmaya dönüştü polisin şiddet görüntüleri tepki çekti

Dünya

Paris’te protestolar dinmiyor: Bisikletleri ateşe verdiler polis biber gazıyla müdahale etti

Dünya

Fransa’da dört kentte sokağa çıkma yasağı