Fransa’da dört kentte sokağa çıkma yasağı
Yüksek yaşam maliyetlerine karşı halkın sokağa döküldüğü Fransa’da yönetim, çatışmalar ve yağma olayları sonrası kısıtlamalara gitti. Lille şehri ve çevresindeki Douai, Wattignies ve Denain’de iki gün süreyle gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Fransa’da yağma ve şiddet olaylarının ardından kuzeydeki Lille şehri ile çevresindeki Douai, Wattignies ve Denain kentlerinde dün akşamdan itibaren iki gün süreyle 20.00-06.00 saatlerinde arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, bakanlıklar arası kriz toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Valilerden bir dizi sokağa çıkma yasağı uygulamalarını istedim" dedi. OHAL ihtimaline ilişkin soruya Lecornu, "Olağanüstü hal ağır bir tedbir. Gerekli olursa elbette bunu yapabiliriz" ifadelerini kullandı. Yasakların belirli bölgelerle sınırlı olacağını vurgulayan Lecornu, "Paris’in tamamında sokağa çıkma yasağı uygulanması söz konusu değil. Bunun bir anlamı olmaz" şeklinde konuştu.